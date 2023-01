Les produits CES 2023 que vous pouvez réellement acheter cette année

Le CES, le plus grand salon mondial de l’électronique grand public, est une plaque tournante pour les nouvelles technologies que nous verrons probablement dans les années à venir. Le spectacle apporte toujours avec lui des teasers, concepts futuristes et technologie à couper le souffle c’est encore dans quelques années, comme la voiture volante d’Aska.

Si certains produits du salon risquent malheureusement de ne jamais voir le jour, un petit nombre de produits du CES 2023 sont disponibles en précommande ou en achat presque immédiatement. D’autres arrivent plus tard en 2023 avec des dates d’expédition non divulguées. Voici quelques-uns des produits disponibles en précommande ou à acheter dès maintenant ainsi que quelques produits qui arriveront plus tard cette année pour vous enthousiasmer.

Bague La Ring Car Cam annoncée il y a deux ans est désormais disponible en précommande. Bien qu’il soit un peu plus cher que la plupart des dashcams, il possède d’excellentes fonctionnalités supplémentaires qui le distinguent. La caméra peut être configurée pour enregistrer une courte vidéo en disant « Alexa, enregistre », qui enregistrera à la fois les caméras orientées vers l’avant et vers la cabine, y compris le son. La Car Cam peut également agir comme une alarme de voiture lorsque le véhicule n’est pas en mouvement, vous alertant des mouvements importants dans et autour du véhicule. Vous pouvez même utiliser votre voix pour parler à la personne dans la voiture depuis votre application Ring. Le prix de précommande est de 200 $, passant à 250 $ comme prix de détail standard. L’expédition devrait commencer en février. –Ry Crist Lire la suite: La nouvelle caméra de Ring veut un siège dans votre voiture en 2023 Vous recevez des alertes de prix pour Présentation de la Ring Car Cam – Caméra de tableau de bord avec caméras HD double face, Live View, conversation bidirectionnelle et détection de mouvement

Créateur de clichés Snapmaker est surtout connu pour ses machines de fabrication 3 en 1 qui intègrent des imprimantes 3D, des découpeuses laser et des machines CNC, mais la J1 est la première imprimante 3D autonome de l’entreprise. La qualité que vous attendez d’une machine Snapmaker est visible dans le design élégant et futuriste du J1, avec des portes en acrylique et un dessus amovible en aluminium. L’imprimante 3D J1 est une machine IDEX. Cela signifie qu’il dispose de deux têtes d’impression qui peuvent fonctionner indépendamment ou ensemble pour vous permettre d’imprimer deux modèles en même temps ou un modèle avec plusieurs matériaux. C’est aussi rapide, encore plus rapide lorsque vous utilisez l’option miroir et imprimez deux exemplaires du même modèle en même temps. –James Bricknell

Unistellaire Unistellar a annoncé mardi au CES un nouveau modèle dans sa gamme de télescopes numériques intelligents, l’Equinox 2 à 2 499 $, qui commencera à être expédié en mars. Grâce aux mises à jour du capteur d’image et du logiciel, il peut prendre de meilleures photos d’étoiles, de galaxies, de nébuleuses et d’autres objets astronomiques que son prédécesseur. Par rapport à l’Equinox de première génération, le nouveau modèle augmente la résolution du capteur de 4,9 mégapixels à 6,2 mégapixels, prend de meilleures photos de la planète et offre un champ de vision plus large, a déclaré Franck Marchisdirecteur scientifique d’Unistellar et astronome d’exoplanètes au Institut SETI. –Stephen Shankland Lire la suite: Un nouveau télescope numérique prend des photos des cieux en haute résolution

Gigaoctet Après un faux départ en tant que variante RTX 4080, Nvidia a lancé le GPU GeForce RTX 4070 Ti au CES. Il s’adresse aux joueurs à la recherche de 1440p au maximum et aux créatifs qui ont besoin du coup de pouce que l’architecture Ada de Nvidia pourrait apporter, mais qui ne dépenseront pas beaucoup d’argent avec les commandes RTX 4080 et RTX 4090 haut de gamme. Et basée sur la version Asus TUF GeForce RTX 4070 Ti OC que j’ai testée, elle triomphe dans sa gamme de prix. –Lori Grunin Lire la suite: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Review : Un champion 1440p qui n’est pas en reste en 4K

CourantAnimal Bien que les boutons pour animaux de compagnie ne soient pas nouveaux, le dernier modèle de FluentPet dispose d’une application utile qui vous permet d’enregistrer vos propres réponses aux boutons que votre animal appuie. Il a également un grand haut-parleur dans une tuile hexagonale plutôt qu’un petit haut-parleur de mauvaise qualité dans chaque bouton. Cela devrait faciliter la compréhension de ce que votre animal veut. Le nouveau système de connexion fonctionne également avec l’ancien système de FluentPet, ce qui vous permet d’étendre facilement votre réseau. FluentPet Connect est prêt pour la précommande maintenant, avec une expédition à partir de fin février. –James Bricknell

Le CES 2023 a beaucoup à offrir, et bien que nous continuions à rechercher différents produits de merveilles technologiques au plus tard dans contrôleurs de jeu accessibles nous mettrons à jour cette liste avec les produits disponibles pour vous dès maintenant. j’aime vraiment le — après tout, je suis le impression en 3D gars ici à CNET – mais le est un produit que je me vois utiliser au quotidien. Et je pense que mon chien, Indiana Bones, pourrait bénéficier de la .



Plus de produits CES prévus pour la sortie de 2023

Les dates de sortie sont susceptibles de changer, mais voici quelques-uns des autres produits notables du CES 2023 qui sont actuellement répertoriés pour la disponibilité en 2023.

téléviseurs

Téléviseurs Google TCL : conçus pour des jeux plus fluides avec des LED plus lumineuses et mini-LED rétroéclairages, ces nouveaux téléviseurs TCL fonctionner sur le système intelligent Google TV.

rétroéclairages, ces fonctionner sur le système intelligent Google TV. Téléviseurs des séries Roku Select et Roku Plus : à venir ce printemps, Roku présente son tout premier téléviseur intelligent pour simplifier votre streaming. Les téléviseurs Roku Select comprennent une télécommande vocale avec des commandes push-to-command, tandis que les téléviseurs Roku Plus Series sont livrés avec un Télécommande vocale Roku Pro , qui offre des commandes vocales mains libres. Les téléviseurs commencent à 119 $ à 999 $ pour les modèles HD et 4K allant de 24 à 75 pouces.

présente son tout premier téléviseur intelligent pour simplifier votre streaming. Les téléviseurs Roku Select comprennent une télécommande vocale avec des commandes push-to-command, tandis que les téléviseurs Roku Plus Series sont livrés avec un , qui offre des commandes vocales mains libres. Les téléviseurs commencent à 119 $ à 999 $ pour les modèles HD et 4K allant de 24 à 75 pouces. Govee Gaming Box : Govee a présenté son Boîte de synchronisation de jeu AI Kit qui rivalise avec le Philips Hue Play HDMI Sync Box. La boîte de jeu Govee sera disponible à l’achat cette année.

PC et ordinateurs portables

Ordinateurs portables de jeu Alienware : Cette collection de quatre ordinateurs portables de jeu puissants commencera à 1 799 $ et commencera à être expédié cet hiver.

commencera à 1 799 $ et commencera à être expédié cet hiver. Lenovo ThinkPad et IdeaPad : Le Lenovo ThinkPad X1 est disponible pour être expédié en avril avec des prix à partir de 1 649 $, tandis que l’IdeaPad Slim 5/5i 16 pouces est disponible en mai et se vend 650 $ pour les modèles AMD et 750 $ pour Intel.

est disponible pour être expédié en avril avec des prix à partir de 1 649 $, tandis que l’IdeaPad Slim 5/5i 16 pouces est disponible en mai et se vend 650 $ pour les modèles AMD et 750 $ pour Intel. Chromebook et ordinateur portable HP Dragonfly Pro : Les utilisateurs de technologie grand public trouveront ces Chromebooks très pratiques et accessibles à ceux qui ne sont pas des experts en technologie. HP dit que les Dragonfly Pros seront livrés au printemps.

: Les utilisateurs de technologie grand public trouveront ces Chromebooks très pratiques et accessibles à ceux qui ne sont pas des experts en technologie. HP dit que les Dragonfly Pros seront livrés au printemps. Ordinateurs portables Razer Blade 18 pouces: Razer a pris sa lame 17 pouces et l’a mise à niveau avec un ordinateur portable 18 pouces qui inclut la technologie la plus récente, comme les puces Intel Core i9 HX de 13e génération et les cartes graphiques mobiles Nvidia GeForce RTX série 40. Attendez-vous à une date de livraison pour ces ordinateurs portables au premier trimestre 2023.

Affiche

Moniteur Dell UltraSharp 32 : Avec une résolution 6K et une webcam 4K, ce moniteur de travail Dell montrera tout sous son meilleur jour lorsqu’il sera expédié d’ici la fin du mois de juin.

montrera tout sous son meilleur jour lorsqu’il sera expédié d’ici la fin du mois de juin. Écrans Samsung Odyssey : vous aurez besoin de beaucoup d’espace de bureau pour celui-ci. Les Moniteur de jeu Samsung Odyssey Neo G9 se courbera autour de 57 pouces lors de sa livraison plus tard cette année.

se courbera autour de 57 pouces lors de sa livraison plus tard cette année. Samsung ViewFinity S9 : Samsung nouvel affichage offre des “performances d’affichage de niveau professionnel” et sera expédié au début de cette année. Le ViewFinity S9 dispose d’un écran mat, prend en charge HDR, offre des connexions HDMI et DisplayPort aux côtés d’USB-C/Thunderbolt 4.

Produits pour la maison intelligente

Samsung SmartThings : à venir en février, cette borne de recharge rapide sans fil est couplé à un concentrateur de maison intelligente Matter et promet de vous aider à gérer vos gadgets de maison intelligente compatibles Matter.

est couplé à un concentrateur de maison intelligente Matter et promet de vous aider à gérer vos gadgets de maison intelligente compatibles Matter. Capteur WC Withings U-Scan : Ce capteur de Withings se fixera à votre cuvette de toilettes et analysera votre urine chaque jour où vous l’utiliserez, en suivant vos informations nutritionnelles et métaboliques et vos cycles menstruels.

se fixera à votre cuvette de toilettes et analysera votre urine chaque jour où vous l’utiliserez, en suivant vos informations nutritionnelles et métaboliques et vos cycles menstruels. Mangeoire à colibris de Bird Buddy : Capturez ces colibris flottants en action près de votre mangeoire à oiseaux grâce à la toute nouvelle mangeoire intelligente de Bird Buddy. Le chargeur capture des photos et des vidéos et sera expédié en 2023.

Schneider Home : ce système de gestion de l’énergie pour la maison intelligente souhaite vous aider à économiser de l’énergie en 2023 en créant une manière simplifiée de gérer vos services publics. Le système Schneider Home est livré avec une batterie de secours, un onduleur solaire, un panneau électrique intelligent, un chargeur de véhicule électrique et des interrupteurs et prises intelligents. Le système sera disponible tout au long de 2023.

Mobile et accessoires

Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition : Cette Édition bien-être hybride La montre affiche vos données de fréquence cardiaque, offre une autonomie de deux semaines et se synchronise avec les montres iPhone et Android via l’application Fossil. La montre sera lancée jeudi pour 229 $.

La montre affiche vos données de fréquence cardiaque, offre une autonomie de deux semaines et se synchronise avec les montres iPhone et Android via l’application Fossil. La montre sera lancée jeudi pour 229 $. Étui OtterBox OtterGrip : La nouvelle coque de téléphone d’OtterBox est livré avec une poignée intégrée qui se rétracte pour un montage facile sur la voiture MagSafe ou lors de l’utilisation d’un support de charge MagSafe. L’étui OtterGrip Symmetry Series est expédié en février et est disponible pour tous les modèles d’iPhone 14 ainsi que pour l’iPhone 13 de base.

est livré avec une poignée intégrée qui se rétracte pour un montage facile sur la voiture MagSafe ou lors de l’utilisation d’un support de charge MagSafe. L’étui OtterGrip Symmetry Series est expédié en février et est disponible pour tous les modèles d’iPhone 14 ainsi que pour l’iPhone 13 de base. HP HyperX Keycaps : HyperX a annoncé la sortie de Ajouts imprimés en 3D produits sur les imprimantes couleur industrielles de HP. Décorez vos casques avec des oreilles d’animaux ou habillez votre clavier avec de petits animaux. Les versions à production limitée commenceront avec la première version d’un keycap Cozy Cat, disponible pour 20 $ auprès d’HyperX en janvier. Gardez un œil sur nos modèles supplémentaires tout au long de l’année.

Décorez vos casques avec des oreilles d’animaux ou habillez votre clavier avec de petits animaux. Les versions à production limitée commenceront avec la première version d’un keycap Cozy Cat, disponible pour 20 $ auprès d’HyperX en janvier. Gardez un œil sur nos modèles supplémentaires tout au long de l’année. JBL Tour Pro 2 : JBL, qui appartient à Samsung, sort le nouveau modèle phare d’écouteurs qui est antibruit, anti-éclaboussures et une autonomie de la batterie qui offre jusqu’à 10 heures d’autonomie avec 30 heures dans le boîtier. Les écouteurs coûtent 250 $ et sont disponibles ce printemps.

Bien-être et santé