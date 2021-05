Les produits Aukey et Mpow disparaissent d’Amazon

Au cours des deux derniers jours, presque tous les produits fabriqués par les fabricants d’accessoires populaires Aukey et Mpow ont disparu d’Amazon. Comme il s’agit de marques primées sur Amazon, ce serait un geste étrange de la part de chaque entreprise, à moins bien sûr qu’elles ne soient pas à l’origine de la disparition. Je dis cela parce qu’une énorme escroquerie d’examen a été révélée juste avant que les produits de chaque entreprise ne deviennent indisponibles.

Il y a environ une semaine, les gens de SécuritéDétectifs découvert une base de données contenant quelque 13 millions d’enregistrements qui impliquent potentiellement 200000 personnes impliquées dans une escroquerie d’avis où des sociétés inconnues sur Amazon remboursaient les achats de produits si les gens laissaient des avis 5 étoiles. Les personnes qui examinaient les produits achetaient d’abord les articles, laissaient des commentaires, puis communiquaient avec les entreprises qui confirmeraient les critiques avant de rembourser leurs achats en dehors d’Amazon.

Comme vous pouvez l’imaginer, un tel processus serait mal vu par Amazon. Les scores des critiques de cuisine pour améliorer les produits en achetant de fausses critiques de personnes doivent être un motif de retrait d’Amazon, en supposant que vous vous soyez fait prendre, n’est-ce pas? SécuritéDétectifs n’ont pas pu (ou n’ont pas voulu) identifier les entreprises impliquées dans les données qu’ils ont trouvées.

Un rapide coup d’œil sur le fil Twitter d’Aukey a montré personnes soulignant que tous leurs produits étaient absents d’Amazon dès le 8 mai, soit deux jours après la découverte de la base de données référencée ci-dessus. Si vous cliquez sur l’un des liens qu’ils y ont publiés ou visitez leur magasin sur Amazon, vous trouverez de nombreuses erreurs « Désolé, nous n’avons pas trouvé cette page » ou un ensemble d’éléments « indisponibles ». Tendances numériques a été le premier à repérer la disparition.

Alors, quel est le problème, Aukey et Mpow ont-ils été arrêtés dans cette escroquerie d’examen frauduleux? On ne sait pas. Amazon n’a pas confirmé ni nié que l’une ou l’autre des entreprises était impliquée dans une déclaration faite à Le bord. Dans une brève réponse donnée à Guide de Tom, un représentant Aukey a déclaré qu’ils «ne connaissaient pas les détails de ce qui s’était passé» et qu’ils «travaillaient actuellement à la recherche d’une solution».

Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre ici. Tout ce que nous savons à l’heure actuelle, c’est que deux des marques d’accessoires les plus populaires sur Amazon ont vu presque tous leurs produits retirés du détaillant en ligne et qu’une escroquerie massive de critiques impliquant des marques sur Amazon a fait surface quelques jours auparavant.

C’est malheureux de voir Aukey disparaître comme ça. Vous nous avez vus partager des dizaines de leurs offres au fil des ans, car ils ressemblent beaucoup à Anker, en ce sens qu’ils fabriquent des produits de qualité à des prix abordables et proposent des promotions régulières. Ce chargeur Aukey illustré ci-dessus est celui que j’ai acheté et utilisé tous les jours.

Nous essaierons de mettre à jour cet article à mesure que nous en apprendrons plus.