Les produits Apple Intelligence pourraient compenser la faiblesse de l’iPhone d’Apple (AAPL)

Alors que les fabricants de smartphones se battent pour être les premiers à lancer les dernières fonctionnalités d’IA générative sur leurs iPhones, Apple prend son temps. La société est confrontée à de faibles ventes d’iPhone et semble être en retard dans la course à l’IA. Mais tout cela pourrait changer une fois que le premier appareil Apple Intelligence arrivera sur le marché.

Apple Inc. (AAPL) est une puissance technologique multinationale qui conçoit, développe et commercialise des appareils, des logiciels et des services électroniques. Les offres de produits de base comprennent l’iPhone, l’iPad, le MacBook, l’Apple Watch et l’Apple TV. En mettant l’accent sur l’esthétique visuelle, l’interaction avec l’utilisateur et l’unification fluide du matériel et des logiciels, l’entreprise s’est démarquée de la concurrence.

Apple a construit un écosystème solide qui cultive la fidélité à la marque grâce à des portefeuilles de produits intégrés, notamment iCloud et App Store. Les principaux produits du géant de la technologie comprennent l’iPhone, l’iPad, le Mac, les appareils portables tels que l’Apple Watch et les AirPods, ainsi que des services, notamment l’App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay et d’autres services d’abonnement.

La principale clientèle d’Apple comprend des consommateurs appartenant à des groupes démographiques variés qui achètent des produits Apple en ligne ou directement dans les magasins de détail. Le marché final comprend une clientèle diversifiée et féru de technologie, désireuse d’une technologie de pointe et d’un design haut de gamme pour un usage personnel, des solutions commerciales et des secteurs créatifs.

Les principales sources de revenus sont la vente de produits matériels, tels que les iPhones, iPads et Mac, les revenus soutenus provenant des services et des abonnements, ainsi que la vente de contenus numériques via des plateformes comme l’AppStore. L’iPhone continue d’être la plus grande source de revenus de l’entreprise, représentant plus de 50 % des revenus.

Avec un rôle aussi dominant à jouer dans le succès d’Apple, l’iPhone attire beaucoup l’attention des analystes. De nombreux analystes tentent d’estimer le chiffre des ventes d’iPhone en suivant la chaîne d’approvisionnement. Et ils ne sont pas impressionnés par la situation actuelle. Apple a tardé à lancer des fonctionnalités d’IA sur ses iPhones alors que ses concurrents ont déjà proposé les dernières fonctionnalités d’IA générative à ses utilisateurs.

C’est pour cette raison que les ventes d’Apple en Chine ont été affectées au trimestre précédent. Même lorsque Apple a annoncé des fonctionnalités d’IA dans les smartphones, celles-ci n’étaient pas disponibles dans les langues locales de la Chine, ce qui n’incitait pas les gens à mettre à niveau leur iPhone.

Tout cela s’est déjà produit auparavant. Apple n’est pas connu pour être le premier à proposer des fonctionnalités innovantes. Elle laisse généralement d’autres entreprises le faire avant d’entrer elle-même sur le marché. Il peut le faire grâce à son écosystème unique. Les gens ne sont pas disposés à passer à un autre téléphone simplement parce qu’une fonctionnalité n’est pas disponible.

