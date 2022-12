Les produits alimentaires sur le thème de la mafia vendus à l’étranger sont inacceptables, selon les agriculteurs italiens

La plus grande association d’agriculteurs d’Italie mène une bataille contre l’utilisation “scandaleuse” de termes mafieux pour vendre une variété de produits alimentaires et de boissons dans le monde entier, du whisky Cosa Nostra à la sauce tomate Chilli Mafia. Coldiretti a entrepris une enquête approfondie et a également découvert que près de 300 restaurants au-delà de l’Italie portaient des noms sur le thème de la mafia, notamment El Padrino en Espagne, Don Corleone en Finlande, Burger Mafia en Allemagne, Falafel Mafia aux États-Unis et Nasi Goreng Mafia en Indonésie. Alessandro Apolito, directeur de succursale chez Coldiretti, a déclaré que la découverte la plus choquante était une bouteille de whisky en forme de mitrailleuse produite en Écosse et appelée Cosa Nostra Shot. “C’est scandaleux de penser que quelqu’un puisse acheter quelque chose de ce genre, même si ce n’est que pour plaisanter”, a déclaré Apolito. “Pour nous, plaisanter sur des choses aussi graves que la mafia est inacceptable.” Il a déclaré que le marketing sur le thème de la mafia avait non seulement causé des dommages incroyables à l’image et aux produits authentiques de l’Italie, mais était extrêmement offensant pour les Italiens innocents qui sont morts ou ont souffert aux mains des organisations criminelles notoires du pays. Coldiretti a organisé une exposition en décembre dans la ville de Palerme en Sicile, d’où est née l’organisation mafieuse Cosa Nostra, de certains des aliments et boissons recueillis du monde entier, notamment Chilli Mafia, une sauce fabriquée au Royaume-Uni, Mafia Coffee et Vin Il Padrino. “Continuer à associer l’Italie à ces stéréotypes mafieux et à la criminalité nuit énormément à l’image du pays”, a-t-il déclaré. “Mais le problème le plus important est qu’il s’agit d’une offense pour les victimes de la mafia, car des centaines d’innocents ont été tués par la mafia ou souffrent de sa criminalité. À Palerme, en particulier, il y avait un fort sentiment d’indignation face à ce marketing absurde. Il y a des millions de Siciliens qui sont honnêtes et respectent les lois mais qui sont victimes de ce fléau criminel. Coldiretti a également constaté que de nombreux produits, trouvés dans les rayons des supermarchés et des petits magasins du monde entier ou vendus en ligne, étaient obsolètes. Photographie : Coldiretti “Très souvent, ils utilisent un drapeau italien sur un produit périmé”, a déclaré Apolito. “Non seulement ces produits enlèvent de l’espace sur les étagères des produits italiens authentiques, mais c’est un coût économique énorme pour notre industrie alimentaire.” Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

L’Espagne abritait le plus grand nombre (63) de restaurants et de bars sur le thème de la mafia, suivie de l’Ukraine, du Brésil, de l’Indonésie, de la Russie, de l’Inde, du Japon, de la Pologne et des États-Unis.

Bien qu’il existe des accords de l’UE en place pour protéger les produits en vertu des règles DOP (appellation d’origine protégée) – par exemple, des copies de ces produits peuvent être retirées des rayons des supermarchés – il n’y a aucune mesure pour empêcher les gadgets marketing tels que les restaurants ou les aliments sur le thème de la mafia.

“Utiliser et évoquer le nom du crime organisé à des fins de marketing ne peut être accepté”, a déclaré Ettore Prandini, le président de la Coldiretti. « Il y a des dommages économiques à notre secteur agroalimentaire, mais aussi des dommages aux victimes de la pègre. Nous devons parvenir à un accord au niveau européen pour garantir que cela ne puisse plus se produire.