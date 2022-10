Les produits à base de coke pourraient sembler un peu différents l’année prochaine

New York

CNN Affaires

—



Au cours de l’année écoulée, Coca-Cola a expérimenté des saveurs bizarres à durée limitée et des expériences en ligne immersives. Maintenant, il vise à ajouter plus de variétés de canettes, de bouteilles et de packs de valeur pour offrir plus d’options aux consommateurs à court d’argent, même si cela signifie en fin de compte payer plus pour moins.

“L’innovation des emballages joue un rôle plus important”, lorsque les acheteurs s’inquiètent des dépenses, a déclaré mardi le PDG James Quincey lors d’un appel aux analystes sur les résultats du troisième trimestre. “Nous aborderons ’23 avec un vaste programme d’innovation, mais avec une légère pondération pour l’emballage.”

Pour des entreprises comme Coke, offrir plus de types de contenants – en particulier les plus petits – est un moyen de conserver ou d’attirer des clients inquiets de leurs dépenses, même si les prix continuent d’augmenter.

“Il s’agit d’étendre l’échelle des prix”, a déclaré Quincey, “en s’assurant que le prix d’entrée … devient aussi bas dans le spectre des prix, le débours réel, que possible.”

C’est particulièrement important maintenant, car Coca-Cola a vu les consommateurs commencer à se serrer la ceinture en raison de la flambée des prix.

Certains acheteurs ont commencé à dépenser moins à l’épicerie. “Par conséquent, le prix devient encore plus important que le prix au litre”, a déclaré Quincey. “C’est absolument ce que nous recherchons.”

En d’autres termes, même si les clients finissent par payer plus par litre lorsqu’ils achètent de petits emballages, certains sont prêts à faire cet échange pour obtenir un prix inférieur car ils ne peuvent pas se permettre l’article le plus cher.

Coca-Cola (KO) vend déjà des contenants plus petits et des multipacks avec moins de canettes. Au troisième trimestre, la société a lancé une collection de valeur qui offre aux clients des produits dans une variété de tailles. Ces articles, disponibles dans certains magasins aux États-Unis, “contribuent à fidéliser et à recruter plus de consommateurs tout en créant de la valeur pour nos clients”, a déclaré Quincey.

Le PDG a également indiqué que les contenants consignés étaient un autre moyen de réduire les coûts, car les consommateurs récupèrent de l’argent pour les bouteilles et les canettes retournées.

Plus tôt cette année, la société a annoncé son objectif de vendre au moins un quart de toutes ses boissons dans le monde dans des contenants réutilisables ou consignés d’ici 2030. (Coca-Cola a également récemment annoncé un changement dans l’apparence des bouteilles Sprite, abandonnant sa signature verte pour plastique transparent, plus facile à recycler.)

Ces stratégies pourraient aider à compenser l’impact de la hausse des prix sur les consommateurs. La société s’attend à ce que l’inflation et la volatilité du marché des matières premières affectent ses propres coûts, et devrait continuer à augmenter les prix.

“Il y aura des coûts d’intrants supérieurs à la normale”, Quincey a déclaré sur Squawk on the Street de CNBC. “Nous nous attendons donc à ce que les prix soient supérieurs à la normale l’année prochaine en plus de ce qui s’est passé cette année. ”

La société envisage également d’autres changements, notamment l’ajout de “plus d’options premium pour ceux qui ont encore beaucoup de revenus disponibles”, a déclaré Quincey lors de l’appel aux analystes.

Et il prévoit de continuer à renforcer Coke Zero Sugar, un moteur de croissance, avec plus de marketing et d’autres innovations.

Jusqu’à présent, la stratégie de prix et d’innovation de Coca-Cola semble fonctionner. Au troisième trimestre, les revenus nets de la société ont bondi de 10 % pour atteindre 1,1 milliard de dollars.