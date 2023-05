Les produits à base de cannabis «Copycat» peuvent causer de graves dommages aux enfants

Santé Canada a publié un avis public sur les produits de cannabis comestibles « imitateurs » illégaux, avertissant les parents qu’ils peuvent causer de graves dommages aux enfants s’ils sont consommés accidentellement.

Ces produits illégaux comprennent «des céréales et des collations telles que des chips, des choux au fromage, des biscuits, des barres de chocolat et une variété de bonbons populaires dans des emballages colorés» qui «contiennent de grandes quantités de THC qui augmentent le risque de subir des effets indésirables d’empoisonnement». Santé Canada a déclaré dans un avis publié mercredi. « Les parents et les enfants peuvent ne pas être en mesure de reconnaître ces produits comme autre chose que leurs marques préférées de bonbons ou de collations. »

Le site Web de Santé Canada répertorie plusieurs produits de cannabis « imitateurs » avec des photos qui imitent des marques de collations familières telles que Starburst, Doritos et Oreos.

Selon l’agence sanitaire, plusieurs cas d’enfants hospitalisés, notamment après avoir consommé des produits illégaux et non réglementés, ont été signalés.

L’agence de santé avertit que l’ingestion accidentelle de cannabis expose les enfants, les jeunes et les animaux domestiques à un risque de préjudice grave.

Santé Canada a déclaré que les hôpitaux ont constaté une augmentation des visites aux urgences et que les centres antipoison ont constaté une augmentation des appels concernant des enfants consommant des produits comestibles à base de cannabis non réglementés.

« Les empoisonnements peuvent mettre la vie en danger, entraînant parfois le coma, la mise sous ventilateur ou, dans de rares cas, même la mort », indique l’avis de Santé Canada.

Bien qu’aucun cas mortel n’ait été signalé au Canada, le gouvernement dit être au courant de cas dans d’autres parties du monde où des enfants sont morts d’empoisonnement au cannabis.

Les emballages de produits de cannabis illégaux ressemblent parfois à des marques populaires de bonbons ou d’autres collations, mais les produits de cannabis légaux sont dans des emballages neutres pour réduire leur attrait pour les enfants, selon Santé Canada.

L’emballage légal des produits à base de cannabis est également accompagné d’un avertissement sanitaire et d’un emballage à l’épreuve des enfants pour empêcher les enfants de pouvoir ouvrir le produit, selon l’agence de santé.

Les symptômes à surveiller si un enfant a ingéré du cannabis peuvent inclure : douleurs thoraciques, rythme cardiaque rapide, nausées, vomissements, respiration ralentie et inefficace (dépression respiratoire), anxiété sévère et plusieurs autres.

Si quelqu’un a une urgence médicale grave liée à un produit à base de cannabis, appelez le 911 ou contactez votre centre antipoison régional, indique l’agence de santé.

Pour obtenir des conseils sur la façon de reconnaître un produit de cannabis légal ou pour plus d’informations sur les produits de cannabis au Canada, visitez le site Web de Santé Canada.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.