Les productions Netflix sont plus diversifiées que les films de studio et les séries d’étude

Cinquante-deux pour cent des films et séries Netflix en 2018 et 2019 avaient des filles ou des femmes dans des rôles principaux. Et 35,7% de tous les leads Netflix au cours de cette période provenaient de groupes sous-représentés, contre 28% dans les 100 films de cinéma les plus rentables.

Ces résultats ont été publiés vendredi par l’Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud, que Netflix a mandatée pour examiner ses propres films et séries originaux scénarisés aux États-Unis. L’étude a analysé 126 films et 180 séries sortis en 2018 et 2019.

«Notamment, sur 19 des 22 indicateurs que nous avons inclus dans cette étude, Netflix a démontré une amélioration dans les films et séries de 2018 à 2019», a déclaré Stacy L. Smith, qui est à la tête de l’initiative et étudie la représentation dans le cinéma et la télévision depuis 2005, lors d’un symposium en ligne, la société a organisé pour discuter de l’enquête. Elle a déclaré que Netflix avait également augmenté le pourcentage de femmes à l’écran et travaillant en tant que réalisatrices, scénaristes et productrices; pour les acteurs et l’équipe de Black; et pour les femmes de couleur dans des rôles de premier plan.

Sur les 130 réalisateurs de films Netflix au cours de ces deux années, 25% étaient des femmes en 2018 et 20,7% en 2019, dépassant les longs métrages sortis en salles par d’autres studios au cours de la même période.