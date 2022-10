Les productions cinématographiques et télévisuelles poursuivent les protocoles de sécurité COVID

1er octobre 2022 – Les productions cinématographiques, télévisuelles et théâtrales continueront de suivre les protocoles de sécurité COVID-19 alors que les syndicats et les studios négocient un nouvel accord de retour au travail, selon le Guilde des réalisateurs d’Amérique.

L’accord actuel, qui devait auparavant expirer vendredi, sera prolongé jusqu’à ce que les groupes parviennent à un nouveau compromis. Adopté pour la première fois en septembre 2020, l’accord devait initialement expirer en avril 2021, mais a été prolongé à plusieurs reprises.

Les protocoles de sécurité ont permis aux productions de l’industrie d’avancer pendant la pandémie, en tenant compte du risque potentiel d’infection parmi les acteurs et les membres de l’équipe en fonction du lieu de production et du statut vaccinal des employés. Au cours des deux dernières années, les accords révisés ont inclus des règles pour la vaccination obligatoire, la distance physique, les agents de conformité COVID, les restrictions de voyage et de transport, et les exigences de test et de masque pendant le tournage ou sur scène.

Il y a plusieurs semaines, des pourparlers sur une nouvelle version ont commencé entre plusieurs syndicats – dont la Directors Guild of America (DGA), Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) , Hollywood Basic Crafts et International Brotherhood of Teamsters — et l’entité de négociation pour les studios, l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).