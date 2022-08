Les producteurs laitiers locaux font un don de 50 000 $ aux banques alimentaires de la Colombie-Britannique alors que les besoins augmentent

BC Dairy fait un don de 50 000 $ à Food Banks BC.

Le don fait suite à la campagne Eat Good, Do Good, qui s’est déroulée du 9 mai au 19 juin.

BC Dairy s’est associé à 31 restaurants locaux dans la région métropolitaine de Vancouver, Victoria et Kelowna pour proposer des plats à base de produits laitiers fabriqués localement et s’est engagé à faire un don à Food Banks BC pour chaque commande.

Au total, les clients ont commandé 49 735 repas éligibles.

« Lorsque les gens de nos collectivités – nos amis et voisins – sont aux prises avec l’insécurité alimentaire, c’est quelque chose qui touche vraiment les producteurs laitiers locaux », déclare Holger Schwichtenberg, président de BC Dairy et producteur laitier à Agassiz.

Le programme Eat Good, Do Good aide les familles aux prises avec la sécurité alimentaire tout en aidant à stimuler les affaires dans les restaurants qui se remettent de la pandémie.

Les restaurants qui ont participé incluent Jam Cafe, The Old Spaghetti Factory, Fable et Bliss Bakeries.

«Les banques alimentaires de la Colombie-Britannique sont là depuis tant de personnes, y compris les travailleurs de notre industrie, qui ont été parmi les plus touchés par la pandémie», a déclaré Ken Lobson, vice-président exécutif de la Old Spaghetti Factory, qui comptait huit emplacements participants.

« Il y a des anges à Food Bank BC qui continuent d’être là pour les personnes et les familles qui ont besoin d’aide. Nous étions ravis de présenter certains de nos articles de menu qui sont préparés avec les délicieux ingrédients produits par les producteurs laitiers de la Colombie-Britannique et nous les félicitons pour leur généreux soutien à ce programme.

Grâce aux coûts élevés et à la pandémie, les banques alimentaires de la Colombie-Britannique ont enregistré une augmentation de 83 % du nombre de nouveaux clients entre décembre 2021 et mars 2022, a déclaré le directeur général de Food Banks BC, Dan Huang-Taylor.

« En termes de meilleur moment pour soutenir les banques alimentaires, tout simplement, c’est chaque fois que quelqu’un le peut, mais surtout en ce moment. Les banques alimentaires voient plus de demande, moins de dons, à la fois de nourriture et de fonds, et elles paient plus pour la nourriture qu’elles ont besoin d’acheter, alors elles ont du mal. Tout soutien supplémentaire que quelqu’un peut offrir sera extrêmement apprécié et aura un impact réel. »

