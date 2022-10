Les producteurs de “The System” de Kim Kardashian nient les affirmations selon lesquelles les victimes survivantes des meurtres de Kevin Keith n’ont pas été contactées

Les producteurs de podcasts de Kim Kardashian ont démenti les affirmations de deux victimes survivantes des meurtres de Kevin Keith selon lesquelles elles n’auraient pas été contactées avant la sortie de son premier épisode de “The System”, une nouvelle série mettant en avant le plaidoyer en faveur de la réforme de la justice pénale.

Keith a été arrêté en février 1994 dans l’Ohio pour les meurtres de Marichell Chatman, sa fille Marchae et Linda Chatman.

Il a été reconnu coupable de trois chefs de meurtre aggravé malgré aucune preuve physique le liant au crime et est en prison depuis 28 ans.

Les cousins ​​de Marichell, Quanita et Quentin Reeves, avaient quatre et six ans lorsqu’ils ont été blessés lors de la fusillade. Ils ont dit au Daily Mail que la star de la télé-réalité n’avait jamais tendu la main pour entendre leur version de l’histoire avant de publier son podcast.

KIM KARDASHIAN LANCE UN PODCAST TRUE CRIME « THE SYSTEM »

“L’équipe de production de ‘The System’ a fait plusieurs tentatives pour contacter les frères et sœurs Reeves”, ont déclaré Tenderfoot TV et Big City TV dans un communiqué à Fox News Digital. “À l’époque, ils ont décidé de ne pas partager leur histoire et ont demandé que nous ne les contactions plus.

“Nous avons respecté leur décision et leur avons donné de l’intimité. S’ils ont reconsidéré, nous les invitons à s’asseoir pour le podcast à tout moment.”

KANYE WEST ADRESSE LE RABAT DU T-SHIRT “WHITE LIVES MATTER”, POURQUOI IL EST PRO-VIE ET ​​PLUS SUR “TUCKER CARLSON TONIGHT”

Kardashian raconte la série de huit épisodes, qui plonge dans l’enquête entourant la condamnation de Keith et son implication pour aider sa famille à prouver qu’il a été accusé à tort.

“J’ai vraiment bon espoir pour ce podcast, juste pour faire connaître votre histoire, parce que je pense qu’il est si important que les gens comprennent que … notre système est tellement foutu”, a déclaré Kardashian lors d’une conversation avec Keith dans le premier épisode, selon Variety.

Quentin a déclaré à la publication que lui et sa sœur avaient vu les meurtres de leurs propres yeux et affirmaient que Keith était en faute.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Vous n’oubliez pas quelque chose comme ça. Je me fiche de ce que dit Kim Kardashian”, a-t-il déclaré. “Pourquoi Kim Kardashian ne vient-elle pas ici dans l’Ohio ? Elle ne veut pas entendre parler de nous.

“Elle veut le faire sortir pour qu’elle soit plus belle… c’est la vérité.”

Keith était dans le couloir de la mort, mais le gouverneur de l’Ohio, Ted Strickland, a commué sa peine de mort en 2014 lorsqu’il a cité des “questions légitimes” sur les preuves utilisées pour condamner le détenu.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“L’affaire est clairement une affaire dans laquelle une analyse complète et équitable de toutes les questions sans réponse devrait être envisagée par un tribunal”, a déclaré Strickland. “Dans ces circonstances, je ne peux pas permettre que M. Keith soit exécuté.”