Les producteurs de La Couronne ont promis d’avoir « délicatement » décrit la mort de la princesse Diana dans un épisode de la prochaine saison de la série.

S’exprimant sur scène au Festival de télévision d’Édimbourg, la productrice exécutive Suzanne Mackie a déclaré que l’équipe de la série avait fait de son mieux pour gérer le portrait de manière attentionnée.

« Le spectacle est peut-être grand et bruyant, mais nous ne le sommes pas », a déclaré Mackie à la foule, comme le rapporte la BBC. «Nous sommes des gens attentionnés et sensibles.»

La saison à venir marque la sixième et dernière de la série, et Variety rapporte que la mort du défunt royal en 1997 sera décrite dans les premiers épisodes de la saison.

«Il y a eu de longues et très prudentes conversations sur la manière dont nous allions procéder», a déclaré Mackie à propos de leur approche du sujet sensible.

Elle a ajouté que l’actrice Elizabeth Debicki, qui a repris le rôle de princesse dans la saison 5, « adorait Diana ».

« Elizabeth Debicki est une actrice extraordinaire et elle était si attentionnée et attentionnée… Il y a énormément de respect de notre part, j’espère que c’est évident. »

Deadline rapporte que les scènes ont été tournées sur une période de deux semaines en octobre dernier et qu’il y avait « une anxiété dans les coulisses » quant à la nature extrêmement sensible du matériel.

La Couronne, surtout ces dernières années, n’est pas sans critiques. Alors que l’histoire royale dramatisée se rapproche de plus en plus des temps modernes, certains se sont plaints que la production soit trop sensationnaliste.

Dans une lettre ouverte au Times UK l’année dernière, l’actrice oscarisée Judi Dench a écrit que La Couronne présente « un récit inexact et blessant de l’histoire ».

« En effet, plus le drame se rapproche de notre époque actuelle, plus il semble vouloir brouiller les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier », a écrit Dench.

Elle craignait que le public, en particulier à l’étranger, puisse considérer la série comme une vérité.

À l’époque, Netflix avait répondu et affirmé La Couronne « est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos au cours d’une décennie importante pour la famille royale – une décennie qui a déjà été scrutée et bien documentée par les journalistes, les biographes et les historiens. »

Le prince Harry, parlant de l’émission l’année dernière dans une interview avec l’animateur de fin de soirée James Cordon, a déclaré qu’il était généralement d’accord avec la façon dont sa famille était représentée.

«C’est fictif. Mais c’est vaguement basé sur la vérité. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait exact, mais cela vous donne une idée approximative de ce que ce style de vie – les pressions consistant à placer le devoir et le service avant la famille et tout le reste – et ce qui peut en découler.

Il a poursuivi : « Je suis beaucoup plus à l’aise avec La Couronne que je vois les histoires écrites sur ma famille, ma femme ou moi-même, parce que c’est la différence entre la fiction – prenez-la comme vous voulez – et le fait d’être rapporté comme un fait parce que vous êtes censé être une nouvelle. J’ai un vrai problème avec ça.

Andy Harries, un autre producteur exécutif de la série, a déclaré cette semaine au public d’Édimbourg que le décès de la reine Elizabeth II avait affecté la série.

« Je pense que le décès de Sa Majesté a sans aucun doute eu un impact sur nous tous et [writer Peter Morgan] en particulier », a-t-il répondu.

« Cela n’a pas changé fondamentalement, mais cela a changé dans un sens et quand vous le verrez, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. »

Saison 6 de La Couronne sera diffusé sur Netflix plus tard cette année. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été fixée.

— avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News