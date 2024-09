Les producteurs de « The Apprentice » dénoncent le « tapis moisi » de Donald Trump dans un nouveau livre

Producteurs de L’apprenti ont été choqués par l’état délabré et minable du siège social de Donald Trump lorsqu’ils ont visité le futur plateau de tournage de leur série de téléréalité sur NBC, selon un nouveau livre.

Bill Pruitt et Adam Blum ont déclaré Le New York Times les journalistes d’investigation Russ Buettner et Susanne Craig ont déclaré que l’espace de la Trump Tower avait une odeur de tapis moisi qui « les suivait comme un nuage invisible ».

Les informations sur le passage à la télévision de l’ancien président au début des années 2000, détaillées dans Lucky Loser : Comment Donald Trump a dilapidé la fortune de son père et créé l’illusion du succèsdécrivent le bureau de la Trump Organization comme une capsule temporelle datant de l’époque où il a ouvert le bâtiment de Midtown Manhattan en 1984, criblé de meubles ébréchés et d’une décoration datée.

Quant à l’espace de travail personnel de Trump, les producteurs ont déclaré qu’il était dépourvu de toute trace de travail. À la place des écrans d’ordinateur et des documents, le bureau était couvert d’articles de presse sur Trump.

« Lorsque vous entrez dans un bureau et que vous entendez « milliardaire », voire « milliardaire en voie de guérison », vous ne vous attendez pas à voir des meubles ébréchés, vous ne vous attendez pas à sentir une moquette qui a vraiment besoin d’être rafraîchie », a déclaré Pruitt. Le New York Times.

L’image de Trump avait également désespérément besoin d’être relookée. Ses investissements dans les casinos, une navette aérienne et un hôtel l’avaient poussé dans une situation financière désastreuse et au bord de la faillite. Et, selon le dernier sondage Gallup avant L’apprenti Lors de la première, 98 % des personnes interrogées connaissaient le nom de Trump, mais 58 % le considéraient comme défavorable.

Marc Burnett, L’apprentiLe créateur de Trump, qui était à l’époque le plus grand nom de la télé-réalité, avait d’abord discuté avec des dirigeants célèbres qui n’avaient pas besoin de se refaire une réputation, mais avait finalement décidé que ces hommes n’avaient pas le temps ou le charisme nécessaires pour être les protagonistes. Trump est devenu le personnage principal de l’émission en grande partie à cause de sa longue histoire avec les tabloïds de New York et de son amour de la caméra.

Mais pour que l’émission fonctionne, Trump aurait dû remodeler son image à l’écran en quelqu’un de réfléchi, infiniment riche et posé. Les producteurs ont diffusé un segment « Meet the Billionaire » avant l’épisode de cette semaine pour soutenir cette façade.

Pour s’attaquer au bureau terne de la Trump Organization, Burnett a loué un espace vacant au quatrième étage de la Trump Tower, pour lequel il a payé à l’ancien président environ 440 000 dollars par an, et a embauché un scénographe pour créer une salle de conférence et des appartements adaptés aux candidats.

« Notre travail consistait à lui donner une apparence légitime, à lui donner l’impression qu’il y avait quelque chose derrière tout cela, même si nous savions tous qu’il n’y en avait pas, mais c’était notre travail », a déclaré Jonathon Braun, un producteur qui avait travaillé sur Survivant dit.