Les producteurs de téléréalité de Magilla Entertainment recherchent des talents prometteurs dotés d’une « grande personnalité » et de « compétences uniques »

Après avoir produit des dizaines d’émissions de télé-réalité, Laura Palumbo-Johnson et Matt Ostrom, cofondateurs de l’agence de divertissement Magilla Entertainment basée à New York, savent repérer les talents de téléréalité prometteurs lorsqu’ils les voient. Ils ont décomposé ce qu’ils recherchent en science.

« Ce que nous recherchons, c’est une grande personnalité et une compétence unique. Ces deux choses – quand ils se marient ensemble – sont un très bon point de départ », a déclaré Ostrom à TheWrap pour l’émission de cette semaine. Bureau avec vue.

Palumbo-Johnson a ajouté que les talents qui attirent leur attention sont souvent « au sommet de leur art, mais ils ont autre chose qui les distingue également du groupe ».

Palumbo-Johnson et Ostrom ont rapidement identifié ces traits chez une personnalité établie de la télé-réalité Thérèse Caputoavec qui ils se sont récemment associés pour “Theresa Caputo: Raising Spirits” de Lifetime, dont la première est jeudi.

“Elle est la meilleure dans ce qu’elle peut faire d’une manière que personne d’autre ne peut égaler – elle est la meilleure d’une manière très inattendue”, a déclaré Palumbo-Johnson. “Elle a une personnalité grande et folle, et il y a des gens avec qui elle se connecte et ils sanglotent, mais elle pourrait les faire rire.”

En réfléchissant à la façon dont ils ont travaillé avec Caputo pendant près de 13 ans sur différents réseaux pour « Long Island Medium » de TLC et « Long Island Medium : There in Spirit » de Discovery+, les cofondateurs de l’agence ont déclaré qu’ils visaient la longévité de leurs talents de télé-réalité pour construire un partenariat authentique et honnête.

“L’objectif pour nous est de construire des séries qui n’en sont pas une”, a déclaré Ostrom. “Lorsque vous réalisez ce genre de pitreries folles, vous risquez d’obtenir un drame rapide, mais ces gens ne travailleront plus jamais avec vous… S’ils ont de bonnes personnalités, il y aura toujours quelque chose à cuisiner.”

Ci-dessous, Palumbo-Johnson et Ostrom détaillent comment ils ont identifié des talents prometteurs dans la première émission qu’ils ont vendue, intitulée « Jersey Couture », comment ils se sont tournés vers le drame naturel dans leur série et comment ils ont réussi à gérer les problèmes quotidiens qui surviennent dans la production de télé-réalité.

Quel est le premier projet où votre capacité à identifier les talents a conduit à une série de téléréalité captivante ?

Matt Ostrom : La première série que nous avons vendue concernait un magasin de vêtements du New Jersey – pas un monde sur lequel je pensais vraiment en savoir plus. Mais j’ai beaucoup appris sur les robes d’événement et sur les gens – c’était une famille qui dirigeait ce magasin de robes – et c’étaient juste des personnalités amusantes, intéressantes et grandes. Vous vous retrouvez dans ces mondes qui ne vous paraissent peut-être pas très intéressants, mais ensuite vous y entrez et vous en apprenez davantage et tout d’un coup, cela devient fascinant.

Laura Palumbo-Johnson : Notre famille « Jersey Couture » était sauvage et folle, mais ils avaient la plus grande boutique de Jersey et tout le monde venait de partout parce qu’ils étaient les experts… Il faut qu’il y ait ce supplément de magie.

Comment garder une série ancrée dans la vie réelle tout en permettant aux téléspectateurs de se sentir immergés dans un nouveau monde ?

MO : Quelque chose qui est vraiment présent dans toutes nos émissions, c’est l’authenticité de qui sont ces gens. Nous sommes vraiment fiers d’être une entreprise axée sur le travail[ing] avec des gens qui sont experts dans ce qu’ils font, et Follow @ eux essayant d’accomplir des tâches.

Nous avons réalisé une série pour Discovery intitulée « Diesel Brothers », dans laquelle ils construisaient ces camions fous. Nous n’avons pas eu de bagarres ni de gens se jetant des clés dans le garage parce qu’il y avait tellement de drame à regarder ces gens essayer d’accomplir ces tâches que nous n’avons pas eu à le fabriquer. Nous faisons toujours des émissions sur les gens et nous voulons leur montrer qu’ils sont le meilleur d’eux-mêmes. Et nous voulons les voir échouer parfois et être vulnérables – nous voulons vous voir lorsque vous ne réussissez pas, car lorsque vous réussissez, le public s’investit dans votre capacité à accomplir quelque chose.

LP : Les « Diesel Brothers » en particulier étaient des gars vraiment loufoques. Le drame venait donc de leurs constructions. C’était authentique pour eux, donc cela s’y prêtait. Nous en avons profité partout où nous le pouvions, que ce soit avec les graphismes ou les farces. [they play] sur l’un et l’autre. Ils avaient l’air plutôt drôles – ils avaient de grandes barbes et des shorts en jean coupés. Tout chez eux était un peu plus grand que nature.

Comment concilier éteindre les incendies au quotidien tout en continuant à regarder vers l’avenir ?

LP : Il faut aimer ce que l’on fait. Il faut avoir un grand appétit pour le risque à cause de tous les problèmes. Il faut juste travailler dur. Il faut savoir que c’est ça. C’est amusant pendant une minute, mais c’est surtout beaucoup de travail acharné, puis vous obtenez une autre minute de plaisir. Et puis c’est un travail plus dur.

MO : Nous avons une tolérance élevée au risque. Nous avons tendance à dire : « Allons-y. Cela ne fonctionnera peut-être pas ou cela ne fonctionnera peut-être pas, mais c’est une excellente idée – allons-y. Nous nous surprenons constamment. Nous revenons toujours de l’autre côté. Parfois, les choses ne se passent pas très bien, mais la plupart du temps, nous sommes à la table de craps et nous nous en sortons très bien.

Cette interview a été éditée pour plus de clarté et de longueur.

La poste Les producteurs de téléréalité de Magilla Entertainment recherchent des talents prometteurs dotés d’une « grande personnalité » et de « compétences uniques » est apparu en premier sur LeWrap.