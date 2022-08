Les producteurs de Snowpiercer ont reçu l’ordre de renforcer le plan de chaleur extrême après que les membres de l’équipage soient tombés malades sur le plateau de la Colombie-Britannique

Après que plusieurs acteurs et membres de l’équipe de tournage de l’émission télévisée Snowpiercer en Colombie-Britannique aient eu besoin de soins médicaux pendant la dernière vague de chaleur, un inspecteur de la sécurité au travail a ordonné aux producteurs d’apporter un certain nombre de modifications à leurs plans pour faire face à la chaleur extrême.

WorkSafeBC a été appelé sur le plateau de Pitt Meadows de l’émission TNT lorsque plusieurs travailleurs « sont tombés malades et ont demandé une aide médicale en raison d’une surexposition à la chaleur » le 28 juillet, a écrit Jackie Law, responsable de l’hygiène du travail, dans son rapport d’inspection.

Certains de ces travailleurs ont dû être soignés à l’hôpital, selon la section de la Colombie-Britannique de la Guilde canadienne des réalisateurs (DGC), l’un des syndicats qui représente les membres de l’équipe sur le plateau.

Law a trouvé quelques problèmes avec l’évaluation des risques de chaleur extrême de la production, notamment ne pas tenir compte des costumes à manches longues ou de la chaleur rayonnante du tournage à l’extérieur, ne pas surveiller et enregistrer la chaleur et l’humidité toutes les heures, et ne pas identifier les travailleurs les plus vulnérables, y compris ceux qui passent plus de temps au soleil ou qui ont des emplois plus physiques.

“L’employeur doit procéder à une évaluation du stress thermique pour déterminer le potentiel d’exposition dangereuse des travailleurs, en utilisant des mesures et des méthodes acceptables pour le conseil. L’employeur doit remédier aux lacunes observées”, a écrit Law dans son ordonnance.

Dans un e-mail à CBC, la société de production Tomorrow Studios a confirmé que le tournage s’était terminé tôt “par prudence” lorsque les travailleurs ont commencé à tomber malades sous la chaleur et ont été suspendus à nouveau le lendemain.

“La santé et le bien-être des acteurs et de l’équipe de la série restent la priorité absolue”, a déclaré un porte-parole.

Plus d’épisodes de chaleur extrême “une réalité malheureuse”

Snowpiercer, un drame post-apocalyptique mettant en vedette Jennifer Connelly et Daveed Diggs, tourne actuellement sa quatrième saison.

Environ 276 travailleurs étaient sur place la semaine dernière à une adresse rurale au nord de Pitt Meadows lorsque les acteurs, l’équipe de tournage et le personnel de premiers secours ont commencé à se sentir malades, selon le rapport de WorkSafeBC.

Selon Environnement Canada, la température à Pitt Meadows a atteint un sommet de 34,2 °C le 28 juillet.

Un porte-parole de DGC BC a déclaré que le syndicat examinait également ce qui s’était passé sur le plateau.

“C’est une triste réalité que les épisodes de chaleur extrême deviennent de plus en plus fréquents, affectant de nombreux lieux de travail, y compris les plateaux de tournage”, ont-ils écrit dans un e-mail.

“Il est essentiel que si les travailleurs sont exposés à des conditions susceptibles de provoquer un stress thermique, les employeurs créent et mettent en œuvre des plans de contrôle de l’exposition efficaces pour assurer la sécurité des travailleurs.”

Bien que WorkSafeBC ait trouvé des problèmes avec le plan de sécurité thermique de la production, le rapport d’inspection note qu’il y avait des tentes de refroidissement et des stations d’eau sur le plateau, ainsi que trois infirmières autorisées et plusieurs secouristes.

Après l’incident de la semaine dernière, l’équipe de production a mis en place de nouvelles mesures, notamment une surveillance horaire de la chaleur et de l’humidité, des pauses de 15 à 30 minutes toutes les heures et l’obligation pour le personnel de porter des chapeaux par temps chaud, indique le rapport d’inspection.