Les producteurs de “Rust” d’Alec Baldwin obtiennent le rejet des revendications principales par le superviseur du scénario

Alors que l’enquête sur la fusillade “Rust” se poursuit, un juge de Los Angeles a rejeté vendredi les allégations d’agression et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle contre les producteurs de la principale société de production.

L’action survient après qu’Alec Baldwin ait tiré avec une arme à feu alors qu’il s’entraînait à tourner le film “Rust” sur un plateau de cinéma du Nouveau-Mexique le 21 octobre, entraînant la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Le groupe avait répété dans une petite église sur le plateau.

Rust Movie Productions, Thomasville Pictures et Ryan Smith et Langley Cheney ont affirmé qu’ils ne savaient pas que Baldwin tirerait sur l’arme qui a tué Hutchins et qu’ils n’auront pas à faire face aux revendications centrales dans un procès intenté par la superviseure du scénario Mamie Mitchell, selon The Hollywood Reporter .

Les producteurs du film “Rust” ont précédemment déclaré qu’ils n’étaient pas responsables de la supervision de la production et que leur rôle était de financer le film. Les producteurs ont fait valoir cet argument devant le tribunal et tout en contestant une amende du Bureau de la santé et de la sécurité au travail du Nouveau-Mexique.

La poursuite a été initialement déposée en novembre par Mitchell, qui est représenté par la célèbre avocate Gloria Allredaprès la mort de Hutchins et une blessure au réalisateur Joel Souza.

Dans sa poursuite, Mitchell a revendiqué des voies de fait, des souffrances émotionnelles infligées intentionnellement et des préjudices délibérés, que le juge de Los Angeles a rejetés.

“Alors que le demandeur allègue que les défendeurs demurring ont aidé Baldwin en fournissant l’arme chargée, les allégations du demandeur ne parviennent pas à établir que les défendeurs demurring savaient que Baldwin viserait et tirerait l’arme chargée vers le demandeur de sorte qu’ils seraient conjointement responsables de sa conduite intentionnelle”, a écrit le juge. , selon le média.

“En fait, les allégations du demandeur montreraient que le contraire est vrai : la seule personne qui savait que Baldwin allait tirer avec l’arme était Baldwin.”

Un représentant de Rust Movie Productions et Baldwin n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.