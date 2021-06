Les producteurs de RHONY «en pourparlers pour embaucher l’animatrice de radio Carolina Bermudez» pour la saison prochaine au milieu du remaniement de la distribution

Les producteurs de REAL Housewives of New York City sont « en pourparlers pour embaucher l’animatrice de radio Carolina Bermudez » pour la prochaine saison.

Le nouveau possible Bravo la star rejoindrait le spectacle au milieu d’un remaniement de la distribution.

Getty

Carolina serait en pourparlers pour rejoindre le casting de RHONY[/caption]

Getty

Elle est surtout connue pour son travail en tant qu’animatrice de radio[/caption]

Getty

Le spectacle devrait bousculer le casting[/caption]

Un initié a déclaré en exclusivité au Sun : « Le De vraies femmes au foyer semble faire bouger les choses pour la saison prochaine.

« La société de production a commencé à tâter plusieurs femmes éligibles à New York. »

La source a ajouté: « L’animatrice de Latina NY Radio (WKTU Morning Show) Carolina Bermudez est également sur la liste de souhaits en ce moment. »

Getty

Carolina est connue pour travailler comme DJ[/caption]

Getty

Elle a interviewé un certain nombre de visages célèbres au fil des ans[/caption]

Getty

Carolina partage deux enfants avec son mari Mark[/caption]

D’autres envisagent également de rejoindre RHONY, comme l’a révélé l’initié: « Il semble qu’ils veulent du sang frais. »

L’informateur a conclu: « Ils commencent le processus de casting plus tôt que jamais, il est donc clair qu’ils veulent faire bouger les choses. »

Le Sun a contacté Carolina qui n’a fait « aucun commentaire pour le moment ».

Carolina, 43 ans, partage deux enfants avec son mari Mark Grossman.

Getty

Carolina a déclaré qu’elle n’avait « aucun commentaire pour le moment »[/caption]

Bravo

La 13e saison de RHONY est actuellement diffusée sur Bravo[/caption]

Elle a un certain nombre de contacts de premier plan, qu’elle a rencontrés et interviewés tout au long de ses années en tant que DJ et présentatrice sur Elvis Duran et le Morning Show.

Cependant, elle ne semble pas être amie avec l’un des RHONY étoiles.

Si Carolina rejoint l’émission Bravo, elle apparaîtra probablement à l’écran aux côtés des stars actuelles Chanteur Ramona, Léa McSweeney, Sonja Morgan, Luann de Lesseps et Eboni Williams.

Instagram

Ramona a joué dans RHONY depuis sa première saison[/caption]

Podcast Derrière les cordes de velours

Luann est également un acteur original[/caption]

Eboni, 37 ans, est la star la plus récente à rejoindre le casting, car elle est devenue une vraie femme au foyer pendant les 13 ans de l’émission.e saison.

Après qu’Eboni ait fait de solides débuts chez Bravo, les fans ont afflué sur Twitter pour chanter les louanges de la star.

«J’aime déjà Eboni parce que maman est une vraie fille. Elle est passée à la télévision et nous a dit que son thé ne laissait aucune chance à ab *** ha de la vaporiser avec son propre thé et pour cela, nous STAN », a tweeté une personne.

Instagram

Sonja a joué dans RHONY depuis la troisième saison de la série[/caption]

Getty Images – Getty

Les fans se sont extasiés sur la franchise de Leah depuis qu’elle a rejoint la série[/caption]

Bravo

Les téléspectateurs semblaient avoir pris goût à la nouvelle star Eboni[/caption]

Une autre a écrit sur son lien avec Horrible: « Eboni est déjà la meilleure femme au foyer de la saison. J’aime l’amitié entre elle et Leah jusqu’à présent.

Les fans de RHONY ont également insisté sur le fait qu’ils voulaient que l’ancienne star Tinsley Mortimer, 45 ans, revienne dans la série.

Tinsley a quitté RHONY pendant la saison 12 pour se rapprocher de l’ex-fiancé Scott Kluth.

En mars dernier, l’homme d’affaires de 41 ans avait annoncé sa rupture avec le Bravo Star.

Scott a ensuite déclaré publiquement que le couple avait décidé d’arrêter plus tôt cette année, cependant, une source a déclaré en exclusivité au Sun que ce n’était PAS le cas.

Getty Images – Getty

Les fans ont exprimé qu’ils voulaient que Tinsley revienne dans la série[/caption]





Au moment des affirmations de Scott, l’initié a révélé : « Ils étaient très ensemble jusqu’à la semaine dernière.

«Ils avaient voyagé séparément récemment, car il était à Hawaï pour le travail et elle était à New York et Chicago.

«Ils n’étaient pas physiquement ensemble, mais ils parlaient fréquemment et ils parlaient souvent le jour de la Saint-Valentin. Elle a même publié un blog pour son entreprise Coupon Cabin le jour de la Saint-Valentin ! »

Getty

Le couple s’est séparé en mars après que Tinsley a déménagé pour se rapprocher de Scott[/caption]