Les producteurs de poulet du Midwest ont du mal à nourrir leurs troupeaux après la fermeture soudaine d’un transformateur

CHARLES CITY, Iowa– Des dizaines d’agriculteurs de l’Iowa, du Minnesota et du Wisconsin se démènent pour nourrir leurs troupeaux après la fermeture brutale d’un producteur de poulet biologique en difficulté.

Pure Prairie Poultry a fermé son usine de Charles City, dans l’Iowa, après avoir déposé son bilan le mois dernier. L’entreprise du Minnesota a fourni aux agriculteurs des poussins et de la nourriture à élever jusqu’à ce que les oiseaux soient prêts à être abattus et préparés pour la vente au centre de transformation du nord-est de l’Iowa.

Les courriels d’Associated Press adressés aux avocats de Pure Prairie n’ont pas reçu de réponse immédiate jeudi. Mais dans des documents du tribunal des faillites, l’entreprise a détaillé sa lutte pour rouvrir et réaliser des bénéfices après avoir acquis l’usine en difficulté de Charles City en 2021.

Le ministère américain de l’Agriculture en 2022 a accordé à Pure Prairie un prêt garanti de 39 millions de dollars pour développer ses opérations, ainsi qu’une subvention de 7 millions de dollars. La société a déclaré que la subvention constituait un pis-aller en attendant ce qu’elle a décrit comme un accès retardé au prêt.

Dans les archives judiciaires, la société a déclaré que les problèmes financiers provenaient également de problèmes de chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie de COVID-19 et des bas prix du poulet.

Après la fermeture de Pure Prairie Poultry, les chèques et les aliments pour poulets destinés aux éleveurs de volailles se sont taris – menaçant une crise du bien-être animal et mettant à rude épreuve les finances des agriculteurs, a déclaré la sénatrice américaine Tammy Baldwin, du Wisconsin, dans un communiqué. Lettre du mercredi demander l’aide du ministère américain de l’Agriculture.

« Cette situation reste urgente en raison des centaines de milliers de vies d’animaux en danger et du préjudice financier pour les agriculteurs qui ont passé un contrat avec ce transformateur », a écrit Baldwin.

Le ministère de l’Agriculture de l’Iowa plus tôt ce mois-ci s’est engagé à nourrir et à prendre soin d’environ 1,3 million de poulets dans 14 fermes de l’Iowa. L’agence a pris possession des oiseaux grâce à une ordonnance du tribunal et tente désormais de récupérer les coûts auprès de Pure Prairie.

Dans le Minnesota, 300 000 autres poulets ont été « transformés, retirés des fermes ou dépeuplés », a déclaré le porte-parole du ministère de l’Agriculture de l’État, Allen Sommerfeld, dans un communiqué.

« La MDA, les agriculteurs et les partenaires ont pu transformer certains oiseaux, et d’autres ont été donnés par les agriculteurs », a déclaré Sommerfeld. « Bien que les poulets ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité, la MDA a utilisé des ressources d’urgence pour garantir que les poulets restants ont été dépeuplés sans cruauté selon les normes de l’American Veterinary Medication Association et supervisés par des experts du Minnesota Board of Animal Health.

Baldwin, dans sa lettre à l’USDA, a mis en garde contre le risque de propagation de la grippe aviaire dans le Wisconsin « car les agriculteurs n’ont pas de meilleure option que de donner des poulets par dizaines de milliers » à des personnes qui peuvent se permettre de les nourrir.

Un porte-parole de l’USDA a déclaré que l’agence était en contact avec les départements de l’agriculture de l’Iowa, du Minnesota et du Wisconsin et qu’elle réfléchissait à l’aide financière qui pourrait être accordée aux agriculteurs locaux. Les producteurs peuvent déposer des réclamations avec l’USDA et obtenez le soutien des centres locaux de services de conservation des ressources naturelles.

« Dans le même temps, le nombre de producteurs qui dépendaient de ce marché souligne la nécessité d’explorer comment l’installation pourrait continuer à retrouver la rentabilité, ce à quoi l’USDA continuera de contribuer », a déclaré le porte-parole.