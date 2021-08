Les producteurs de pétrole ont utilisé Facebook pour contrer le message de Biden sur l’énergie propre

La semaine suivante, les dépenses publicitaires collectives d’entreprises comme Exxon Mobil – ainsi que de puissants groupes de pression comme l’American Petroleum Institute – avaient augmenté de plus de 1 000 %, passant d’une moyenne mobile sur sept jours d’environ 6 700 $ par jour à plus de 86 000 $. par jour, selon les données, basées sur les divulgations de Facebook et comptabilisées par InfluenceMap. Pour l’ensemble de 2020, certains 25 147 publicités ont enregistré plus de 431 millions de vues, rapportant à Facebook près de 10 millions de dollars de revenus publicitaires sur ces publicités.

Du jour au lendemain sur les plateformes américaines de Facebook, 25 des plus grands producteurs de pétrole et de gaz, des groupes de pression de l’industrie et des organisations de défense ont déclenché une vague de publicités faisant la promotion des combustibles fossiles, selon les données sur les dépenses publicitaires. analysé par InfluenceMap , un organisme de surveillance basé à Londres qui suit l’influence des entreprises sur la politique climatique.

« Soutenez-vous les oléoducs américains ? Nous dépendons tous de cette infrastructure critique pour un approvisionnement énergétique abordable ! » dit une annonce géré par Exxon à partir du 15 juillet 2020, au lendemain de l’annonce climatique de M. Biden. « Le gaz naturel est déjà propre, abordable et efficace, et il s’améliore chaque jour » dit une annonce par l’American Petroleum Institute à partir du 20 juillet.

Sur les 25 entreprises et groupes, Exxon et API étaient les plus gros utilisateurs d’annonces payantes sur les plateformes américaines de Facebook en 2020, représentant 62 % du total des annonces analysées par InfluenceMap. L’analyse a révélé que les publicités étaient montrées à plus d’hommes que de femmes dans l’ensemble, bien qu’il y ait eu quelques variations : les publications qui se concentraient sur les combustibles fossiles dans le cadre de la solution climatique ont été montrées à plus de femmes, tandis que celles qui soutenaient que le pétrole et le gaz étaient un choix pragmatique sur le plan économique ont été montrés à plus d’hommes.

Des recherches récentes ont mis en évidence que bien que le gaz naturel soit un combustible à combustion plus propre que le charbon ou le pétrole, libérant moins de gaz à effet de serre qui sont le moteur du réchauffement climatique, il y a de lourdes émissions associées à la production de gaz. Les scientifiques, les écologistes et, de plus en plus, les régulateurs ont qualifié de trompeuse la représentation du gaz en tant que carburant à faible teneur en carbone.





Dans un communiqué, Facebook a souligné que des publicités similaires étaient diffusées sur de nombreuses plateformes, y compris la télévision, et que la plateforme de réseautage social offrait de la transparence en rendant ses données publicitaires disponibles. (De nombreuses grandes agences de presse traditionnelles, dont le New York Times, acceptent également la publicité des compagnies pétrolières.) Les politiques publicitaires de Facebook interdisent également les publicités contenant des informations trompeuses et exigent que celles qui traitent de questions sociales ou politiques soient clairement étiquetées.

« Nous rejetons les publicités lorsqu’un de nos partenaires indépendants de vérification des faits les juge fausses ou trompeuses et prend des mesures contre les pages, les groupes, les comptes et les sites Web qui partagent à plusieurs reprises du contenu jugé faux », a déclaré Facebook.