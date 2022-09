Les producteurs de noix de pécan sont pris dans un vide de pouvoir à la frontière du Texas

EAGLE PASS, Texas (AP) – Une ferme de noix de pécan du Texas de presque la taille de Disneyland s’est empêtrée dans une guerre de territoire entre l’administration Biden et le gouverneur républicain Greg Abbott au sujet de l’application des lois sur l’immigration à la frontière sud.

Hugo et Magali Urbina, qui ont acheté Heavenly Farms en avril 2021, ont d’abord accueilli favorablement l’État qui paierait la facture d’une nouvelle clôture à mailles losangées à travers leur propriété plus tôt cette année dans le cadre de la répression de plusieurs milliards de dollars d’Abbott contre les passages frontaliers le long du Rio Grande. Mais un jour, ils ont trouvé la porte principale de la clôture verrouillée de manière inattendue.

Le verrou a été mis là, dit le couple, par les autorités texanes qui ont passé des mois à arrêter des milliers de migrants accusés d’intrusion sur des terres privées. Mais les Urbinas ne voulaient pas de la serrure, pas plus que la patrouille frontalière américaine, qui l’a trouvée gênée par la propre application de l’immigration par l’agence et l’a fait retirer.

Maintenant, une seule porte sur la frontière texane de 1 200 milles a ouvert une nouvelle poussière sur la façon de traiter les niveaux de migration presque record aux portes du sud de l’Amérique, un combat dont les Urbinas disent qu’ils ne veulent pas faire partie.

“Incroyable”, a lancé Abbott sur les réseaux sociaux le mois dernier après la suppression du verrouillage. “Alors que le Texas sécurise la frontière, le gouvernement fédéral permet l’immigration illégale.”

Le différend est le dernier exemple de la façon dont le défi sans précédent du Texas à l’autorité du gouvernement fédéral à la frontière a créé un affrontement entre les agences travaillant à contre-courant.

Le secteur Del Rio de la patrouille frontalière, qui comprend Eagle Pass où se trouve la majeure partie de la ferme de près de 470 acres, devient rapidement le couloir le plus fréquenté pour les passages illégaux, avec des milliers de personnes passant chaque semaine sur la ferme seule. Le secteur pourrait bientôt dépasser la vallée du Rio Grande au Texas, qui a fait l’objet d’une attention particulière au cours de la dernière décennie.

Les Urbinas ne s’opposent pas à la mission frontalière massive d’Abbott. Mais dans le cas du verrou, ils disent qu’il est allé trop loin. Ils ont blâmé ce qu’ils considèrent comme un manque de commandement unique dans une zone saturée de soldats de l’État, de membres de la Garde nationale du Texas, d’agents de la US Border Patrol et d’autorités locales, qui se croisent constamment et travaillent souvent en tandem.

“Ils font tous ce qu’on leur dit”, a déclaré Magali Urbina. “Ce n’est vraiment pas de leur faute, mais personne ne court ou ne leur dit. Il n’y a pas de chef. »

Ce n’est pas un cas isolé.

En septembre 2021, des soldats du Texas ont dit aux agents de la patrouille frontalière à cheval d’empêcher les migrants de traverser la rivière vers un camp de près de 16 000 principalement haïtiens à Del Rio, à environ une heure de route au nord d’Eagle Pass. Des images d’agents de la patrouille frontalière faisant tournoyer des rênes sur des migrants maîtrisés ont suscité de nombreuses critiques, notamment de la part du président Joe Biden.

L’enquête interne a révélé que les agents avaient agi contre les objectifs de la patrouille frontalière et “avaient entraîné un recours inutile à la force contre des migrants qui tentaient de rentrer aux États-Unis avec de la nourriture”. Les agents avaient été « chargés d’aider en cas de besoin » et n’avaient rien dit de plus précis sur la façon de répondre aux demandes d’une autre agence.

Abbott, qui brigue un troisième mandat, a lancé l’année dernière son “Operation Lone Star” de plusieurs milliards de dollars, créant une présence écrasante à la frontière. La taille et le coût de la mission ont augmenté au mépris de l’administration démocrate à Washington :

– Depuis juillet, l’État a récupéré 5 600 migrants qui sont entrés illégalement dans le pays au Texas et les a renvoyés aux points d’entrée à la frontière, un rôle qui a été réservé à l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis.

À Eagle Pass, les bus de l’État déposent les migrants tout au long de la journée à un poste frontière avec Piedras Negras, au Mexique, aussi loin qu’ils peuvent aller. CBP les libère, créant un flux circulaire.

Depuis avril, le Texas a transporté par bus plus de 7 000 migrants à Washington et à New York lors de voyages gratuits et volontaires, tentant d’attirer l’attention sur ce qu’il considère comme l’échec des politiques de Biden. Cette semaine, Abbott a commencé à envoyer des bus à Chicago, le premier arrivant jeudi à la gare Union. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié cette décision de « stratagème politique ».

— Depuis l’année dernière, l’État a accusé plus de 4 800 migrants d’intrusion, un délit passible d’une peine maximale d’un an de prison.

La ferme des Urbinas, qui serpente le long de la rivière, comprend une vieille maison que le couple restaure pour que les visiteurs puissent déguster des noix de pécan, du café et du vin. Ils ont été inspirés par Fredericksburg, une ville d’origine allemande près d’Austin qui attire les touristes.

La ferme de rangées d’arbres soigneusement entretenues attirait depuis longtemps des migrants, mais était relativement paisible avant que le couple de résidents permanents d’Eagle Pass ne l’achète. Il est situé au bout d’un tronçon de nouvelles clôtures frontalières construites sur les ordres d’Abbott, à la périphérie de la ville de 30 000 habitants parsemée d’entrepôts, de maisons délabrées et de chaînes de magasins.

Les agents ont arrêté les migrants près de 50 000 fois dans le secteur de Del Rio en juillet, la vallée du Rio Grande se classant loin derrière avec environ 35 000. Environ 6 des 10 arrêts dans le secteur de Del Rio étaient des migrants du Venezuela, de Cuba ou du Nicaragua, qui sont susceptibles d’être libérés pour poursuivre leurs dossiers d’immigration car de mauvaises relations diplomatiques avec ces pays signifient que les États-Unis ne peuvent pas les renvoyer chez eux.

Les migrants traversent la rivière et montent quelques mètres en amont au milieu de la canne Carrizo et du fil accordéon envahis par la végétation pour se rendre au bord de la ferme, s’attendant à être libérés. Des agents de la patrouille frontalière américaine, des soldats de l’État et des journalistes sont régulièrement présents.

La patrouille frontalière a déverrouillé la porte et a emmené les migrants pour traitement, une procédure régulière pour les fonctionnaires fédéraux dans toute situation impliquant une serrure à moins de 25 miles de la frontière, a déclaré Jon Anfinsen, président de la section syndicale du National Border Patrol Council qui comprend des agents à Eagle Passer.

« Le gouverneur dit à tout le monde : ‘Sécurisez la frontière.’ Je n’ai aucun doute que c’est l’intention, mais la réalité est que ce n’est tout simplement pas si simple », a déclaré Anfinsen. « Nous faisons cela depuis toujours et cela n’a pas encore été corrigé. C’est donc une noble tentative, je suppose, mais nous allons devoir arrêter ces personnes.

Les responsables de la patrouille frontalière ont refusé de commenter.

Ericka Miller, porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Texas, a déclaré que l’agence répondait à la demande d’Urbina de déverrouiller la porte. Elle a déclaré que DPS s’efforçait également de faire retirer la canne carrizo sur la propriété, mais a déclaré que les Urbinas autorisent le câblage en accordéon de rester sur la propriété.

« Tous les accords avec les propriétaires fonciers sont volontaires et peuvent être résiliés à tout moment. Encore une fois, DPS est là pour aider le propriétaire foncier », a déclaré Miller dans un e-mail.

La clôture à mailles losangées, qui s’élève au-dessus de la canne entrelacée avec le fil de rasoir, permet aux Urbinas de poursuivre plus facilement les accusations d’intrusion contre les personnes qui pénètrent dans leur ferme. Cependant, ils ne l’ont pas fait, même s’ils connaissent des éleveurs de bétail qui l’ont fait.

Les gouvernements des États et fédéral «veulent chacun tirer tous les leviers» et ne travaillent pas ensemble, a déclaré Hugo Urbina. Le couple regrette ce qu’il considère comme une déconnexion.

“Le président n’est pas là, le gouverneur n’est pas là, mais c’est notre terre”, a déclaré Magali Urbina.

___

Les écrivains d’Associated Press Elliot Spagat à San Diego et Paul Weber à Austin, Texas, ont contribué.

Acacia Coronado, L’Associated Press