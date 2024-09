Les producteurs de « Modi » discutent de la sortie en tant que réalisateur de Depp avant la première

« Modi, Three Days on the Wing of Madness » de Johnny Depp sera présenté en avant-première mondiale au Festival du film de Saint-Sébastien cette semaine, des décennies après qu’Al Pacino, qui a présenté le projet à Depp, ait vu pour la première fois une pièce qui a inspiré l’adaptation cinématographique.

Le synopsis officiel de « Modi » est le suivant : « Un tourbillon de soixante-douze heures dans la vie de l’artiste bohème Amedeo Modigliani, connu sous le nom de Modi par ses amis, suit une série d’événements chaotiques dans les rues du Paris déchiré par la guerre en 1916. En fuite, son désir de mettre un terme à sa carrière et de quitter la ville est rejeté par ses collègues artistes Maurice Utrillo, Chaim Soutine et la muse de Modi, Beatrice Hastings. Modi demande conseil à son marchand d’art et ami, Leopold Zborowski – mais après une nuit d’hallucinations, le chaos dans l’esprit de Modi atteint un crescendo lorsqu’il est confronté à un collectionneur américain, Maurice Gangnat, qui a le pouvoir de changer sa vie. »

Pacino espérait depuis des années réaliser un film sur Modigliani et a finalement présenté le scénario de la pièce à son collaborateur de longue date, Barry Navidi, pour connaître son avis. Impressionné, Navidi a recruté les scénaristes Jerzy et Mary Kromolowski pour adapter le cœur de la pièce en scénario. Il a parlé pour la première fois de « Modi » à Johnny Depp lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur « Donnie Brasco » de Mike Newell en 1997. Aujourd’hui, plus d’un quart de siècle plus tard, ils ont terminé le projet et sont prêts à le partager avec le public de Saint-Sébastien.

Interrogé sur une éventuelle affinité qu’il ressentait envers le personnage principal du film, Depp a déclaré Variété« Modigliani était bien sûr l’un des plus grands artistes contemporains de tous les temps. Mais il représentait aussi une époque et un point de vue où de nouvelles possibilités existaient encore. Sa vision me fascine. Il marchait obstinément au rythme de son propre tambour et possédait une allergie naturelle aux conventions à une époque où la norme était ouvertement remise en question dans tous les médias. Il serait stupide de ne pas admettre que tout ce que Modigliani a toujours représenté, et continue de représenter, résonne profondément en moi.

« Je me sens extrêmement chanceux d’avoir eu l’opportunité, avec une équipe et un casting sublimes, de capturer son monde en trois jours », a-t-il conclu.

Le casting de « Modi » est composé de personnages historiques, dont les acteurs Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland et Luisa Ranieri. Le film est produit par Depp et Navidi via Modi Productions Limited et le label britannique de Depp, IN.2.

Avant la première mondiale du film mardi soir, Stephen Deuters, PDG de Navidi et d’IN.2, et Stephen Malit, directeur de la production, se sont entretenus avec Variété à propos du film en gestation depuis longtemps, pourquoi Depp était l’homme idéal pour le réaliser, et du processus de casting intensif pour compléter une liste de personnages historiques.

Ce projet existe depuis des décennies sous une forme ou une autre. C’est un projet qu’Al Pacino voulait réaliser il y a des années. Qu’est-ce qui a fait de Johnny le réalisateur idéal pour enfin porter cette histoire à l’écran ?

Naviguer: Je pense que John est un artiste très sensible. C’est un peintre, un musicien, un acteur et un réalisateur actif, ce que j’ai pu voir de près. J’ai été très impressionné et j’ai adoré sa façon de travailler tout le temps sur le plateau. Nous avons bien sûr pensé à plusieurs autres réalisateurs avant Johnny, car le projet existait depuis très longtemps, mais Al a reconnu qu’il était le bon réalisateur parce qu’il avait la sensibilité et la sensibilité d’un artiste. Au final, Johnny s’est totalement approprié le projet. Il a dit dès le début : « Je trouverai ma vision quand je commencerai à réaliser ce film. » Et c’est exactement ce qui s’est passé avec les scénaristes et les acteurs qui travaillaient et retravaillaient constamment les dialogues et réécrivaient. Je suis là depuis un certain temps et j’ai travaillé avec John Houston quand j’étais enfant. J’ai vu John dans Johnny à cause de sa façon de réaliser. Ils laissaient tous les deux chacun faire son travail et chaque artisan faire sa part et improviser.

Comment s’est déroulée cette démarche ? Et IN2 a-t-il été impliqué dès que Johnny a accepté de réaliser le film ?

Deuters: Quand le projet est arrivé sur notre bureau, nous l’avons lu et les choses se sont mises en place très rapidement. Johnny a été assez surpris, honoré et un peu époustouflé qu’Al lui demande de réaliser ce film. Il ne s’attendait pas à ce que quelqu’un lui demande de réaliser un film à ce moment précis. Nous avions beaucoup de choses à faire à l’époque, c’était même avant le COVID, et nous avons simplement pensé que ce serait une chose vraiment positive pour nous, un changement de direction légèrement inattendu et quelque chose dans lequel il pourrait vraiment se lancer. Comme l’a dit Barry, Johnny adore travailler avec d’autres créatifs et laisser chacun faire son truc. Mais au final, tout le processus a été très rapide. Nous avons dit oui et nous nous sommes mis au travail immédiatement, et il semble que nous ayons tout mis en place en 18 mois environ et que nous nous soyons retrouvés en Hongrie. Je pense que Johnny n’y croyait vraiment pas jusqu’à ce qu’il atterrisse.

Cette histoire est basée sur un personnage réel de l’histoire de l’art, mais qui n’est devenu célèbre qu’après sa mort, ce qui signifie que les informations biographiques sont plutôt rares. Quelle liberté avez-vous eue pour écrire et filmer cette histoire ? Et quelle liberté ont eu les acteurs pour jouer ces personnages réels ?

Deuters: Beaucoup de liberté. Il s’agissait de garder l’esprit, de le maintenir. Évidemment, nous ne voulions pas nous écarter complètement du sujet. Tout le monde a fait ses recherches. Antonia Desplat, par exemple, a fait un travail de recherche incroyable. Elle était la chouchoute du professeur. Riccardo, lui, aimait un peu plus faire les choses à l’aveugle. Ryan et Bruno ont certainement fait leur travail. Donc, tout le monde a fait ses devoirs avant le tournage, mais une fois sur le plateau, ils ont commencé à trouver les personnages, à écouter Johnny et à bouger davantage. Derrière la caméra, Johnny a également fait ses recherches, mais il a aussi pris beaucoup de liberté créative. Nous qualifions ce film d’anti-biopic. Nous nous éloignons de l’appellation de biopic. Ce ne sont en fait que trois jours de folie dans cette vie.

En parlant des acteurs, y a-t-il eu des discussions sur la présence de Johnny dans le film ? Et comment avez-vous constitué le reste du casting très international ?

Naviguer: Je vais laisser Stephen répondre à cette question, mais ironiquement, il y a environ 12 ans, Al et moi parlions de ce projet et nous voulions que Johnny joue Modi. Mais à l’époque, Johnny était tellement occupé. C’était une superstar qui travaillait sur deux films hollywoodiens à la suite, donc il n’y avait aucune chance qu’il fasse celui-là.

Deuters: Oui, pour cette production, Johnny n’était pas le bon pour aucun des rôles principaux. Mais nous avions une excellente directrice de casting, et un jour elle a mis une photo de Riccardo devant Johnny, et il a juste dit : « Celui-là. » Il ne connaissait pas Riccardo. Il ne l’avait pas rencontré et ne connaissait pas vraiment son travail, mais il avait les yeux d’Oliver Reed. Et ça a vraiment marqué Johnny. Johnny est une personne très instinctive quand il s’agit de ces choses-là. Il dit : « La première chose à penser est la meilleure. » La plupart du temps, il suit son instinct. Je pense que Bruno a été le dernier à être choisi. C’était le plus délicat et le plus long à trouver. Et Antonia, je veux dire, a époustouflé tout le monde. Ryan a fait un travail incroyable dans le rôle de Chaim. Stephen Graham est un vieil ami, et nous avons fait environ quatre ou cinq films avec lui. Il était à bord dès le début. Je ne pense pas qu’il connaissait même le nom du film ou ce qu’il faisait. Il a juste dit : « D’accord. »

Saint-Sébastien est devenu un festival important pour Johnny on IN2. Vous avez annoncé le lancement de la société avec nous lors du festival il y a plusieurs années. Votre film « Crock of Gold », un documentaire sur Shane MacGowan, a été extrêmement bien accueilli ici, et Johnny a remporté le prix Donostia pour l’ensemble de sa carrière. Que signifie être de retour aujourd’hui et présenter en avant-première ce film, qui est si différent de ses autres œuvres récentes ?

Malit: San Sebastian nous a été très utile au fil des ans. Le festival a également amélioré la qualité des films qu’il projette et il est l’un des meilleurs au monde. Le documentaire sur Shane MacGowan a été le premier projet que nous avons amené ici, et c’était pendant la pandémie de COVID-19. Je me souviens avoir reçu un petit avion biplace à une hélice d’Angleterre avec le réalisateur Julian Temple, et nous avions peur que l’avion tombe en panne d’essence au-dessus du golfe de Gascogne. Mais nous avons eu une excellente expérience avec Johnny et son équipe. Nous avons ensuite remporté le prix du jury et avons dû revenir le chercher à la fin du festival, ce qui était génial. Mais San Sebastian est merveilleux parce qu’il s’intègre bien dans la raison d’être d’IN.2, qui est de faire des films exactement comme « Modi », des films avec une sensibilité européenne et une accessibilité américaine. La participation de Johnny et d’Al Pacino au film a vraiment été le catalyseur qui m’a poussé à le mettre en place et à travailler avec Barry.