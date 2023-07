Les producteurs de Love Island étaient furieux quand je me suis mis en grève à Casa Amor – j’ai passé toute la journée à manger dans le réfrigérateur

La star de LOVE Island, Abigail Rawlings, a raconté comment elle avait été «réprimandée» par les producteurs après avoir refusé de parler à l’un des garçons pendant Casa Amor.

Le tatoueur, 29 ans, était en couple avec Toby Aromolaran à l’époque et était convaincu qu’ils avaient un lien – seulement pour découvrir qu’il s’était recouplé avec Mary Bedford.

Rex

Érotème

Abigail, qui était dans l’émission en 2021, a révélé qu’elle passait son temps à manger au lieu de flirter et qu’elle était vidée et embarrassée lorsqu’elle a découvert ce que Toby avait fait.

Elle s’est expliquée à nouveau ! magazine : « Je n’aurais pas pu être plus renfermé quand je suis entré dans Casa Amor. Un producteur m’a en fait grondé parce que je ne parlais à aucun des nouveaux garçons.

« J’ai passé toute la journée à manger de la nourriture du réfrigérateur sans manger. »

Bien qu’un membre de l’équipage ait laissé entendre qu’elle devrait se mêler, Abi a quand même décidé de retourner seule à la villa.

Elle a poursuivi: «Voir Toby entrer avec Mary était la pire chose qui soit. Je me sentais stupide d’être là et ma tête me disait juste ‘Ne pleure pas’ en boucle. Mary a mentionné que Toby ne parlait pas de moi à Casa Amor et j’étais gêné d’avoir dit à tout le monde qu’il m’attendrait.

À la fin, Toby a fini par abandonner Mary et revenir avec Chloe Burrows, avec qui il est sorti pendant un certain temps après la fin du spectacle.

Rex