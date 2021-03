Les producteurs de licence condamnent le harcèlement en ligne de Rachel Lindsay

Les producteurs exécutifs de Le célibataire soutiennent Rachel Lindsay.

Les producteurs ont publié une déclaration commune sur Twitter le lundi 1er mars pour défendre La bachelorette star de l’intimidation en ligne qui « a été enracinée dans le racisme », à la suite de la récente controverse de Bachelor Nation impliquant Rachael Kirkconnell et Chris Harrison.

La déclaration disait: « En tant que producteurs exécutifs de The Bachelor Franchise, nous tenons à préciser que tout harcèlement dirigé contre Rachel Lindsay à la suite de son entretien avec Chris Harrison est totalement inexcusable. »

Il a continué, « Rachel a reçu une quantité inimaginable de haine et a été victime d’intimidation en ligne grave, qui, le plus souvent, a été enracinée dans le racisme. C’est totalement inacceptable. »

Les producteurs exécutifs non nommés ont ajouté: « Rachel a été un défenseur incroyable de notre distribution, et nous sommes reconnaissants qu’elle ait travaillé sans relâche pour l’équité et l’inclusion raciales. »

Le vendredi 26 février, Lindsay a supprimé son compte Instagram après avoir reçu des messages haineux de la part des téléspectateurs.