Les producteurs de La Petite Sirène poursuivis pour blessure sur le tournage

Un incident aux Pinewood Studios pendant le tournage de La petite Sirène film d’action réelle, a laissé un maquettiste blessé à la retraite anticipée.

Date limite rapporte que Christine Overs, une artiste pratique des effets spéciaux, a fait une chute lorsqu’une section du plateau sur laquelle elle se trouvait s’est renversée en 2020. Les blessures subies ont entraîné une fracture du poignet sur le plateau du Disney film qui nécessitait cinq broches en acier installées et un «fixateur» jusqu’au coude pour se stabiliser le bras. Sandcastle Pictures, la société que Disney a contractée pour fabriquer La petite Sirène, a confirmé sa responsabilité mais conteste le montant d’Overs dû.

Le maquettiste de 74 ans, qui a travaillé sur des films comme l’original Dune, Extraterrestres, et divers Projets de Jim Henson, avait prévu de travailler dans ses années 80 avant l’accident. Overs et ses avocats affirment qu’elle a subi « une douleur continue au poignet, » et avait été laissée pour faire face à « un niveau substantiel d’invalidité » au point où elle ne peut plus utiliser ses mains autant qu’elle le pouvait avant la blessure.

Disney n’a pas fait de commentaire en réponse à l’accusation des avocats selon laquelle Sandcastle n’a pas « fourni un accès adéquat à l’ensemble, ce qui a conduit la plaignante à tomber d’une marche de fortune en polystyrène et à se blesser au poignet ». Aucune industrie n’est sûre et les grandes entreprises ne sont pas vos amies. Des incidents comme celui-ci prouvent que des mouvements sont nécessaires pour que les grands studios voient les gens comme des humains dignes d’accéder aux soins vitaux et aux protections essentielles sur le plateau et créent les projets sur lesquels ces studios prospèrent.

Cette histoire qui inclut la mention d’un grand projet de studio, a été publiée au cours de l’édition 2023 Grèves WGA et SAG-AFTRA. Sans le travail des scénaristes et acteurs actuellement en grève, les films et la télévision dont parlent ici les fans n’existeraient pas.

