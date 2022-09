Les producteurs de James Bond comprennent pourquoi Idris Elba pourrait ne pas vouloir le rôle emblématique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après que l’acteur de longue date de James Bond, Daniel Craig, ait donné son dernier salut au personnage en 2021, les fans ont longtemps spéculé qu’Idris Elba ferait un remplaçant approprié. Cependant, de nouveaux commentaires des producteurs d’Elba et de 007 indiquent que cela pourrait ne pas se produire.

Lors d’un épisode de “The Shop” sur HBO, Elba a évoqué la perspective de jouer à Bond, ajoutant qu’il ne pensait pas que cela “satisferait” ses objectifs personnels ou professionnels.

“Je ne pense pas que jouer à Bond satisfera certains de mes objectifs personnels”, a déclaré le joueur de 50 ans. “Cela satisfera certainement la volonté d’une nation, je ne vais pas mentir. Chaque coin du monde où je vais … ils disent toujours” Bond “. Et je sens que cela me dépasse à ce stade.”

Le mois dernier, Elba a également déclaré au Wall Street Journal que “Quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas James Bond”. Les producteurs de la franchise ont également partagé les doutes de l’acteur, notant qu’un engagement pourrait durer plus d’une décennie.

“Nous adorons Idris”, a déclaré la productrice Barbara Broccoli à Variety. “Le truc, c’est que ça va prendre quelques années. Et quand on lance Bond, c’est un engagement de 10, 12 ans. Alors il se dit probablement : ‘Est-ce que je veux vraiment ce truc ?’ Tout le monde ne veut pas faire ça. C’était assez difficile d’obtenir [Daniel Craig to do it].”

Craig a commencé à jouer Bond à l’âge de 37 ans et son personnage est récemment décédé dans le dernier film “No Time To Die”. Elba n’a que quatre ans de moins que Craig et dix ans de plus que lorsqu’il a rejoint la série 007.

“Beaucoup de gens pensent, ‘Oh oui, ce serait amusant d’en faire un'”, a-t-elle ajouté. “Eh bien. Ça ne marchera pas.” Elle a noté qu’ils voulaient donner la priorité à l’intrigue du prochain film Bond avant de rechercher des prétendants sérieux pour jouer l’espion emblématique.

“C’est pourquoi quand les gens disent, ‘Oh, qui vas-tu avoir?’ il ne s’agit pas seulement de choisir un acteur pour un film”, a déclaré Broccoli. “Il s’agit d’une réinvention, et ‘Où l’emmenons-nous ? Que voulons-nous faire avec le personnage ?’ Et puis, une fois que nous avons compris cela, qui est la bonne personne pour cette réinvention particulière ?”

Depuis plus de 30 ans, Elba a joué dans divers films d’action de haut niveau dans les franchises Marvel et DC Comics.

