Un plan fédéral proposé pour réduire les emballages en plastique est sur un calendrier que les producteurs de fruits et légumes qualifient de « problématique » et « irréaliste ».

En août, des consultations sur l’avis de planification de la prévention de la pollution pour les emballages alimentaires primaires en plastique ont été lancées alors que le gouvernement fédéral cherche des moyens de réduire les plus de 4,4 millions de tonnes de déchets plastiques jetés chaque année.

« Les Canadiens d’un océan à l’autre nous disent qu’ils détestent voir autant d’emballages en plastique », a déclaré le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Le secteur des fruits et légumes est préoccupé par les délais de certains des objectifs proposés.

« Les fruits et légumes frais sont distribués et vendus en vrac et/ou dans des emballages sans plastique », peut-on lire sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada. « 75 pour cent d’ici 2026 et 95 pour cent d’ici 2028. »

« Ce n’est probablement pas réaliste », a déclaré Tilly Stewart, directrice des agrumes chez Star Produce à Calgary. « La façon dont c’est rédigé actuellement va changer l’ensemble du système alimentaire mondial. »

L’entreprise de Stewart emballe des fruits frais coupés, dans des emballages en plastique, pour les vendre dans les épiceries.

Elle insiste sur le fait que l’industrie travaille sur des moyens de réduire son utilisation de plastiques, mais qu’actuellement les alternatives biodégradables sont trop coûteuses.

« La technologie n’est tout simplement pas encore là », a déclaré Steward. « (L’) industrie (du plastique) biodégradable est actuellement assez écoblanchie. »

Une étude obtenue par CTV News auprès de la Canadian Produce Marketing Association indique que les règles proposées devraient répercuter un coût supplémentaire de 30 pour cent sur le consommateur.

Les prix plus élevés sont dus à la transition vers des matériaux d’emballage plus coûteux, à l’inefficacité des expéditions et à l’augmentation du gaspillage alimentaire.

« Tout le monde est contrarié par l’emballage des concombres », a déclaré le président de l’ACPM, Ron Lemaire. « Le défi que vous avez, c’est que vous disposez de deux jours à la maison avec votre concombre, au lieu de 15 jours. »

Karen Wirsig, responsable principale du programme pour les plastiques chez Environmental Defence, rejette les projections de pertes alimentaires de l’industrie.

« Il n’y a absolument aucune preuve que nous constatons une réduction des pertes et du gaspillage alimentaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en raison de ces emballages à usage unique », a-t-elle déclaré.

Lemaire affirme que l’industrie souhaite trouver des moyens de réutiliser et de recycler les emballages en plastique au sein d’une chaîne d’approvisionnement confinée.

« C’est un système alimentaire complexe », a déclaré Lemaire. « Une décision concernant l’emballage peut influencer tout un changement dans la façon dont les gens se comportent et mangent. »

Un rouleau de sacs en plastique est vu sur un marché à Montréal le jeudi 13 juin 2019. LA PRESSE CANADIENNE/Paul Chiasson

Plus des deux tiers de tous les produits consommés au Canada sont importés, ce qui suscite également des inquiétudes quant à un ralentissement du commerce.

« Vous avez affaire à des partenaires commerciaux internationaux et des fabricants qui peuvent simplement dire ‘vous savez quoi, n’étaient pas prêts à modifier leurs chaînes de production’ », a déclaré Michael Zabaneh, vice-président du développement durable du Conseil canadien du commerce de détail.

Kaitlin Power, l’attachée de presse de Guilbeault, a déclaré dans un communiqué que l’avis n’est « pas un règlement ».

« Le gouvernement s’engage à proposer des solutions qui évitent d’augmenter le coût des aliments ou le gaspillage alimentaire en collaboration avec les épiciers, d’autres entreprises et les parties prenantes », indique le communiqué de Power. « Nous avons clairement indiqué que nous souhaitions collaborer avec les producteurs et les épiciers pour mettre en œuvre les solutions existantes, tout en évitant les conséquences négatives pour les consommateurs et l’environnement, et les suggestions contraires sont inexactes. »

Une interdiction fédérale sur la vente de sacs de caisse en plastique, de couverts, de bâtonnets de mélange et d’autres plastiques à usage unique entre en vigueur le 20 décembre 2023.

Le plan de réduction des emballages plastiques s’inscrit dans la stratégie gouvernementale « zéro déchet plastique d’ici 2030 ».

Selon Statistique Canada, plus de la moitié de tous les déchets plastiques jetés au Canada proviennent d’emballages, et la plupart finissent dans les décharges, les incinérateurs ou dans l’environnement.

« Nous suremballons des produits et nous devons arrêter », a déclaré Wirsig. « Et les fruits et légumes sont un bon point de départ. »

L’expert en réduction des déchets plastiques d’Environmental Defense affirme que le plan du gouvernement vise les « cinq grands », les géants de l’épicerie, Loblaw, Metro, Walmart, Costco et le propriétaire de Sobeys, Empire Co.

«Les cinq grands au Canada contrôlent une grande partie de leurs propres chaînes d’approvisionnement», a déclaré Wirsig. « Ils devraient se procurer des (produits) réutilisables tout au long de leur chaîne d’approvisionnement et proposer tous leurs fruits et légumes en vrac lorsque cela est possible. »

Lemaire du CPMA prévient que si certains aliments comme les bleuets étaient vendus en vrac, il y aurait une « perte alimentaire astronomique ».

Même Wirsig est d’accord avec cela.

« Évidemment, cela ne fonctionne pas pour les baies », a-t-elle déclaré. « Donc, quand nous visons un objectif de 95 % (emballages sans plastique) d’ici 2028, nous n’incluons probablement pas les framboises, et peut-être pas les cerises. »

« Mais presque tout le reste pourrait être réalisé sans plastique. »