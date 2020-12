Le secteur belge des fruits s’inquiète de l’accord ou de l’absence d’accord sur le Brexit. Les exportations de fruits représentent plus de 5 pour cent de la production agricole du pays – la production annuelle totale de poires est estimée à 330 000 tonnes.

Ils disent que le principal problème est l’incertitude.

« Traditionnellement, nous exportons également en dehors de l’UE, donc nous sommes utilisés, en tant qu’organisation, et nos partenaires commerciaux sont utilisés en tant qu’entreprises, pour traiter ce type de spécifications. changement d’équilibre », déclare Marc Evrard – Directeur commercial – Belgium Fruit Valley.

Dans la salle des ventes de la Belgium Fruit Valley, ils craignent que de nouveaux tarifs ne faussent les prix, à la hausse comme à la baisse.

Ils exportent de nombreux types de fruits, mais les poires sont les plus importantes ici – et 8 pour cent sont destinées à la Grande-Bretagne.

Alors que les producteurs sont préoccupés par les quantités et les prix, ils disent que dans un scénario sans accord, l’une de leurs principales inquiétudes concerne le hoquet dans la chaîne d’approvisionnement, et tout comme la chaîne de production d’emballage, un problème peut désynchroniser le tout. .

Un No Deal pourrait entraîner des blocages des deux côtés du canal pendant que les autorités vérifient si les droits sur les fruits comme celui-ci ont été payés par les entreprises britanniques qui les importent.

Les vergers ici sont fermés pour l’hiver, mais les économistes belges préviennent que le temps qu’ils soient à nouveau en fruits, cette économie aura dû s’adapter.

« Ce n’est pas seulement parce que nous sommes proches du Royaume-Uni, en tant que petite économie et donc nous expédions beaucoup de produits directement, c’est aussi ce que nous expédions indirectement à travers les chaînes de valeur européennes », déclare Hylke Vandenbussche – Professeur International Economics, University of Leuven, « et je pense que c’est un message important que je pense maintenant du côté européen, est bien compris ».

Beaucoup de camions quittant le site fruitier de St Truiden se dirigent vers Calais pour traverser la Manche – ils ne savent toujours pas à quel point ils pourront le faire librement dans la nouvelle année.