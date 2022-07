Les producteurs de frites des pays “inamicaux” refusent d’approvisionner la Russie, déclare le remplaçant de McDonald’s

Le chef de l’entreprise qui dirige actuellement l’ancienne chaîne de restaurants McDonald’s en Russie a déclaré à une chaîne de télévision commerciale que les producteurs de frites refusaient d’approvisionner le pays et a averti que les tentatives d’augmentation de la transformation nationale se heurtaient à des difficultés.

McDonald’s a quitté la Russie après une réaction de l’Occident contre la campagne militaire de Moscou en Ukraine, qui comprenait un barrage de sanctions économiques, et a vendu tous les restaurants qu’il possédait à un titulaire de licence local en mai.

Les restaurants ont commencé à ouvrir sous le nouveau nom Vkusno & tochka, qui se traduit par “Savoureux et c’est tout”, le 12 juin. Le PDG Oleg Paroev a déclaré à Reuters que la chaîne avait vendu près de 120 000 hamburgers le jour de l’ouverture.

Le nouveau propriétaire tenait à souligner que des normes de qualité élevées seraient maintenues, voire améliorées, et que les consommateurs ne remarqueraient pas beaucoup de différence. Il a depuis été contraint d’admettre qu’il était confronté à une pénurie de frites jusqu’à l’automne, blâmant une mauvaise récolte en Russie et des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

“Ce qui s’est passé maintenant, c’est qu’en raison d’événements bien connus, de nombreuses entreprises étrangères, je dirais même tous les grands producteurs de frites, ont refusé de livrer ce produit en Russie”, a déclaré Paroev à RBC TV, une chaîne d’affaires, jeudi soir.

Le PDG de Vkusno & tochka, Oleg Paroev, assiste à une conférence de presse à Moscou le 12 juin. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

Paroev a déclaré que les usines des pays “amis” et “inamicaux” qui produisent des frites appartiennent à cinq ou six grandes entreprises, dont le siège social est basé dans des pays hostiles et qui ont donc refusé de fournir à la Russie.

Moscou considère les pays qui ont imposé des sanctions contre la Russie pour ses actions en Ukraine comme “inamicaux”.

Paroev a déclaré qu’il y avait une pénurie dans la récolte russe cette année des pommes de terre spécifiques nécessaires pour les frites et que d’autres problèmes pourraient survenir, avec seulement quelques entreprises capables de transformer les pommes de terre pour les frites en Russie.