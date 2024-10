Les producteurs de citrouilles géantes partagent leurs secrets

La jardinerie était en effervescence avec des promenades en foin, des food trucks et des jeux pour enfants par un samedi ensoleillé. Mais les stars du spectacle dans une pépinière de Mount Vernon fin septembre étaient 14 citrouilles d’une taille ahurissante, penchées sur les palettes en bois sur lesquelles elles reposaient.

Les producteurs de citrouilles, les familles et les membres de la communauté se sont rendus à la pépinière Christianson pour le festival des citrouilles géantes de Skagit Valley. Les parents ont dit à leurs enfants « ce sont de vraies citrouilles ! » et a pris des photos alors que les tout-petits serraient dans leurs bras des fruits qui les éclipsaient.

Les producteurs sont venus de Lynden à Oregon City, de Whidbey Island à Omak, pour leur chance de gloire et un grand prix de 2 000 $ pour la citrouille la plus lourde. Le record de l’État de Washington est de 2 363 livres, soit l’équivalent du poids de deux chevaux adultes.

La pesée était la première de la saison organisée par les Pacific Northwest Giant Pumpkin Growers. Depuis 1996, le groupe est un lieu permettant aux amateurs de citrouilles géantes de partager leurs connaissances, d’échanger des graines et de se rencontrer avec un objectif commun : cultiver les plus grosses citrouilles possibles.

Cultiver une citrouille géante demande beaucoup de temps, selon les producteurs. Ils passent des heures dans le champ pendant des mois, à tailler les vignes, à désherber, à arroser et à prendre soin des fruits pour les rendre aussi gros que possible.

Pourquoi déployer autant d’efforts pour quelque chose qui est vulnérable aux éléments, qui n’est pas bon pour la pâtisserie et qui pourrait finir par être nourri au bétail ?

« Célébrité et gloire », a déclaré Joe Baird, un producteur de Seattle. « Ce n’est pas une grosse citrouille jusqu’à ce que quelqu’un la regarde. »

Comment faire pousser une citrouille géante

Faire pousser une citrouille géante commence par des graines spécifiques. Howard Dill, un producteur canadien de citrouilles connu comme « le père de la culture de citrouilles géantes », a breveté la variété moderne Atlantic Giant en 1979. Il a établi un record du monde en 1980 avec une citrouille de 459 livres.

Depuis lors, la taille des citrouilles a grimpé en flèche, à mesure que les producteurs perfectionnent leurs techniques, utilisent différents engrais et continuent de produire des graines. Le record du monde ne cesse d’être battu et s’élève actuellement à 2 749 livres. Chaque année maintenant, le président de Pacific Northwest Giant Pumpkin Growers, Geoff Gould, s’attend à ce que quelqu’un perde 3 000 livres.

Les récompenses lors des pesées portent toujours le nom de l’aneth, récompensant la citrouille la plus jolie, la plus brillante et la plus orange. Lors du festival de Skagit Valley, l’honneur a été décerné à Sam Stoner, un premier cultivateur de Bellingham dont la citrouille pesait 986,5 livres.

La quête d’une citrouille géante commence à l’automne, lorsque les producteurs utilisent des matières organiques comme des feuilles, des engrais et des cultures de couverture pour ajouter des nutriments à leur sol. Au printemps, ils testent le sol pour s’assurer que le pH et les autres niveaux de produits chimiques sont optimaux pour la croissance.

Ensuite, il est temps de planter les graines, généralement entre fin mars et début avril. Les graines de citrouille géantes doivent germer dans un environnement intérieur contrôlé, idéalement entre 80 et 90 degrés. Après 10 à 21 jours, les producteurs transplantent les graines à l’extérieur.

La plante a besoin de lumière naturelle pour pousser, mais doit également être gardée au chaud et protégée du vent. Les serres sont couramment utilisées par les producteurs européens, mais la plupart des producteurs du Nord-Ouest ne les utilisent pas, a déclaré Gould.

Une fois la plante en croissance, les producteurs passent du temps à tailler, désherber et palisser les vignes. Fin juin ou début juillet, les producteurs pollinisent les fleurs à la main, choisissant les plantes présentant les caractéristiques idéales pour contrôler la progéniture. La pollinisation pendant les vagues de chaleur modifie le cycle de croissance naturel de la citrouille, a découvert Gould ces dernières années ; la citrouille poussera rapidement pendant un mois puis s’arrêtera complètement.

Lorsque le fruit commence à pousser, cela ajoute plus d’entretien à la liste de choses à faire. Les producteurs ne cultivent généralement qu’une seule citrouille sur chaque vigne pour maximiser sa croissance, et la plupart utilisent un tapis pour empêcher la citrouille d’entrer en contact direct avec la terre. Des feuilles ou des structures avec des tuyaux et des bâches en PVC aident à protéger les fruits du soleil et de la pluie pendant leur croissance.

À leur apogée, les citrouilles géantes peuvent prendre 50 livres par jour.

À la fin de la saison de croissance, il est temps d’entrer les citrouilles en pesée. Les producteurs utilisent des machines pour soulever la citrouille du sol et glisser une palette en bois en dessous, puis la transporter à l’arrière d’un camion ou d’une remorque.

« Nous n’avons quasiment plus de vie pendant six mois », a déclaré Gould, qui vit à Kirkland et se rend plusieurs fois par semaine à son champ de citrouilles dans la vallée de Skagit. « Les producteurs sont bizarres comme ça. »

Une concurrence intense

Après une heure et demie de pesée, il ne restait plus que les quatre plus grosses citrouilles. La foule était concentrée tandis que l’animateur Lee Roof présentait les producteurs et lisait le poids estimé de chaque citrouille, une approximation basée sur trois mesures prises avant la pesée.

Les citrouilles sont pesées de la plus petite à la plus grande pour créer du suspense, mais le poids estimé n’est pas toujours un indicateur précis. Les citrouilles qui ont une peau rugueuse en forme de cantaloup et un fond plat, ou qui semblent solides lorsque vous les frappez, ont tendance à être plus denses à l’intérieur, ce qui les rend plus lourdes.

Harvey Cardwell a cultivé la troisième plus grosse citrouille et la première du concours à peser 1 000 livres. Il a conduit d’Oregon City, au sud de Portland, à Mount Vernon pour entrer dans sa citrouille, avec une courge à moelle, une courge en boisseau, une tomate et une longue courge mesurant plus de 11 pieds.

Il a fait pousser des choses toute sa vie, mais l’année dernière, c’était sa première participation à une pesée. Il a gagné, ce qui a été « l’expérience la plus irréelle », a-t-il déclaré. Cette année, sa citrouille pesait 1 096,5 livres, se classant troisième.

Il était temps de peser les deux dernières citrouilles. La citrouille de Roof était la deuxième plus grande en termes de mesures et pesait 1 548,5 livres, soit 6 % de plus que ce que ses mesures avaient estimé.

La dernière place était une citrouille de Joel Holland de Sumner, ancien détenteur du record du monde et détenteur du record de l’État de Washington. Sa citrouille mesurait la plus grosse, avec un poids estimé à 1 607 livres.

Le chariot élévateur a doucement déposé la citrouille sur la balance.

Les fonctionnaires derrière la balance ont vérifié la lecture.

La foule retenait son souffle.

L’affichage de la balance s’est allumé : 1 351 livres.

La citrouille de Holland était arrivée plus légère que prévu. Roof était le gagnant.

« C’est amusant et gratifiant. C’est une quantité de travail incroyable », a déclaré Roof, vice-président de Pacific Northwest Giant Pumpkin Growers, après la victoire. Il a remporté la même pesée en 2019 avec une citrouille à seulement une demi-livre du vainqueur de cette année. Il cultive une autre citrouille cette année et prévoit de la présenter lors d’une pesée sur l’île Camano à la mi-octobre.

Il a fait pousser sa première citrouille géante pour ses enfants il y a 30 ans après avoir vu un paquet de graines dans une quincaillerie. Depuis, il grandit sur l’île Whidbey.

Si de nouveaux producteurs sont intéressés, ils devraient rejoindre l’association des producteurs pour rencontrer des gens, obtenir des semences gratuites et apprendre des autres, a-t-il déclaré.

« Si quelqu’un est intéressé, vous pouvez vous amuser et faire pousser facilement une citrouille de 300 livres », a déclaré Roof. « Mais je dois prévenir les gens, ça peut créer une dépendance. »