Les producteurs de cerises attendent des nouvelles de l’aide

8 septembre — TRAVERSE CITY — Les producteurs de cerises de la région et les responsables de l’agriculture attendent toujours des nouvelles de la demande d’aide fédérale du Michigan en cas de catastrophe suite aux pertes de la récolte de cerises douces de cette année.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural de l’État attend toujours une réponse à la lettre du 2 août adressée par la gouverneure Gretchen Whitmer au secrétaire américain à l’Agriculture Tom Vilsack, demandant la désignation de neuf comtés du Michigan comme sinistrés en raison des dommages causés par les intempéries, les maladies et les ravageurs aux cerises douces de cette année. Les conditions, décrites comme « sans précédent » par certains producteurs, ont entraîné une perte de récolte allant jusqu’à 75 % pour certains vergers du Michigan, ont déclaré les responsables. Les comtés concernés par la demande de déclaration de sinistre comprenaient les comtés de Leelanau, Antrim, Benzie, Grand Traverse et Manistee.

Le porte-parole du département de l’agriculture de l’État, Nate Engle, a déclaré la semaine dernière qu’il n’y avait pas encore eu de réponse officielle à la demande de Whitmer, mais que les responsables s’attendaient à une mise à jour dans un avenir proche. Les producteurs locaux de cerises douces ont été confrontés à une myriade de défis liés aux conditions météorologiques qui ont endommagé la récolte de cette année. L’hiver doux de 2023-24 n’a pas suffisamment éliminé les risques de maladies et de ravageurs pour les vergers locaux, et une période de temps chaud, humide et humide au début de l’été a également renforcé les dommages causés par les maladies et les insectes aux cerises. Il s’agissait notamment de pourriture brune, de taches sur les feuilles de cerisier et de drosophile à ailes tachetées (SWD), un ravageur invasif détecté pour la première fois dans le Michigan en 2010 qui endommage les cultures fruitières du milieu à la fin de l’été.

Les exploitants de vergers locaux ont également signalé que les pluies périodiques et parfois fortes au début de la saison de croissance limitaient l’efficacité des fongicides et des insecticides utilisés pour protéger les fruits des maladies et des dommages causés par les ravageurs.

Jusqu’à présent, la demande d’aide d’urgence de l’État se limite à la récolte de cerises douces. Bien que les producteurs de cerises acides, récoltées après les cerises sucrées, aient également signalé des problèmes de qualité et de dégâts similaires, le rendement global de la récolte n’a pas été considérablement réduit, ont déclaré les responsables de l’État, et les marchés pour certains de ces fruits étaient toujours disponibles pour des produits comme le jus de cerise, le concentré de jus et d’autres utilisations de transformation.

Nikki Rothwell, coordinatrice de la station de recherche horticole du nord-ouest du Michigan, a déclaré que les producteurs et les transformateurs de cerises acidulées évaluent encore les résultats de la récolte de cerises acidulées avant de décider s’ils doivent également demander une aide fédérale pour la récolte de cerises acidulées.

Une désignation de catastrophe fédérale par l’USDA ouvrirait plusieurs programmes d’aide aux producteurs locaux, y compris des prêts à faible taux d’intérêt et d’autres programmes ad hoc disponibles pour l’aide en cas de catastrophe créés par le Congrès américain.

« Nous continuons à examiner les pertes », a déclaré Rothwell la semaine dernière. « Certaines de ces informations sont gardées secrètes. »