Les producteurs de cacao sont confrontés à des défis croissants alors que le phénomène El Niño fait rage

El Nino est là pour rester – et c’est une mauvaise nouvelle pour les cultures de cacao, très sensibles aux changements climatiques. Les phénomènes météorologiques extrêmes fréquents provoqués par El Niño et le changement climatique sont préjudiciables production de cacao. Des températures plus élevées et des changements dans les régimes de précipitations peuvent également nuire développement des cabosses de cacao et favoriser la propagation des ravageurs et des maladies. Selon le dernier Perspectives d’oscillation australe d’El Nino, El Nino devrait durer jusqu’à Janvier à mars 2024avec 71 % de chances qu’elle s’intensifie de novembre à janvier. Un effet El Nino intensifié et fréquent pourrait réduire considérablement la superficie des terres arables pour la culture du cacao. Cela constitue non seulement une menace pour la sécurité alimentaire, mais met également en danger les moyens de subsistance des agriculteurs, en particulier ceux des pays d’Afrique de l’Ouest, qui sont les plus menacés par les changements climatiques extrêmes. « Les conditions El Nino sont souvent associées historiquement à des conditions plus sèches en Afrique de l’Ouest, où sont produits les trois quarts du cacao mondial », a déclaré Jonathan Haines, directeur de recherche chez Gro Intelligence à CNBC.

Principaux producteurs de cacao

Le cacao provient de la graine du cacaoyer et est un ingrédient essentiel des chocolats. Mais il n’est pas seulement utilisé dans l’alimentation et la confiserie. Le beurre de cacao – un sous-produit de la transformation du cacao – est également largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour les produits de soin de la peau et les cosmétiques.

Les producteurs de cacao confrontés à des décisions critiques pourraient commencer à se tourner vers les régions de plus haute altitude où le temps est plus favorable à la culture du cacao… Kerry Daroci Alliance pour la forêt tropicale

L’Afrique représente près de 75 % de la production mondiale de cacao, tandis que les Amériques, dont le Brésil et l’Équateur, en représentent 20 %, selon le Organisation internationale du cacao. L’Asie-Pacifique produit les 5 % restants, l’Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée étant les plus grands producteurs de la région. La Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest, est le plus grand producteur mondial de cacao, représentant environ 44 % de la production mondiale, tandis que le Ghana voisin en représente environ 14 %.

Coût du changement climatique

À mesure que les températures montent en flèche, de plus en plus de zones de culture de cacao adaptées seront poussées vers le haut d’ici 2050, selon Climat.govun portail scientifique et d’information sur le changement climatique géré par la National Oceanic and Atmospheric Administration. Avec l’augmentation attendue de l’altitude optimale pour la culture du cacao, les producteurs de cacao pourraient être contraints de déplacer leurs récoltes vers des terres plus élevées. « Les producteurs de cacao confrontés à des décisions critiques pourraient commencer à se tourner vers les régions de plus haute altitude où le temps est plus favorable à la culture du cacao, ou certains pourraient décider d’abandonner complètement la culture du cacao », a déclaré à CNBC Kerry Daroci, responsable du secteur du cacao à Rainforest Alliance. Les dommages financiers du changement climatique peuvent être extrêmement coûteux, d’autant plus que Les principaux producteurs de cacao comme la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie sont vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes.

Selon un rapport Selon l’Economist Intelligence Unit, un phénomène El Nino de haute intensité pourrait entraîner de graves perturbations économiques dans toute l’Afrique. Les entreprises du secteur agricole sont également menacées par une augmentation des prix des intrants agricoles qui peut faire augmenter les frais généraux. Le coût financier d’El Nino et du changement climatique reste non quantifié pour la Côte d’Ivoire et le Ghana. Toutefois, étant donné que les bénéfices tirés du cacao représentent 70 à 100 % des revenus des producteurs ghanéens de cacao, toute baisse des rendements aura un impact substantiel sur leurs moyens de subsistance, a déclaré Daroci de Rainforest Alliance. Les producteurs ouest-africains ne sont pas les seuls touchés. « En Indonésie, le changement climatique réduit la productivité d’environ 50 %, entraînant une perte estimée à 666 dollars par hectare, affectant jusqu’à un million d’hectares », a ajouté Daroci.

Nous avons atteint un stade de la crise climatique où la réduction des risques ne suffit plus. Kerry Daroci Alliance pour la forêt tropicale

Dans l’état actuel des choses, les prix du cacao ont déjà grimpé jusqu’à atteindre des « primes élevées », selon l’Organisation internationale du cacao. Fin août, les contrats à terme sur le cacao s’établissaient à 3 730 dollars la tonne à Londres et à 3 633 dollars la tonne à New York, Les dernières données d’ICCO ont montré. Cela représente une augmentation de 78 % par rapport aux 2 095 dollars la tonne enregistrés à Londres il y a un an et une augmentation de près de 50 % d’une année sur l’autre par rapport aux 2 427 dollars la tonne enregistrés à New York. « Cela représente le prix contractuel le plus élevé pour la saison 2022/23 », indique le rapport. Les prix du cacao sont à leur plus haut niveau depuis 50 ans, selon un rapport de Reuters.

Adaptation et atténuation

Le changement climatique n’est pas un phénomène nouveau, mais l’impact d’un phénomène El Niño intensifié cette année a rendu plus urgent d’endiguer ses effets néfastes sur la production de cacao. « Nous avons atteint un stade de la crise climatique où la réduction des risques ne suffit plus », a déclaré Daroci. Les efforts d’adaptation et d’atténuation agricoles sont des moyens de lutter contre des menaces climatiques spécifiques, mais ils peuvent être coûteux. Adaptation au climat fait référence à l’ajustement des processus et des structures pour prévenir ou minimiser les dommages potentiels causés par le changement climatique. Atténuation consiste à atténuer l’impact du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

«Recherche indique que les investissements dans ces initiatives doivent tripler d’ici 2030 et quadrupler d’ici 2050″, a déclaré Daroci. « Cela se traduirait par un investissement total pouvant atteindre 8,1 billions de dollars à terme, avec un taux d’investissement annuel de 536 milliards de dollars à l’avenir. » « Malgré le besoin urgent d’investir dans des solutions fondées sur la nature, un déficit de financement important demeure », a-t-elle ajouté. Par ailleurs, un rapport de l’Environmental Protection Agency – une agence indépendante du gouvernement américain chargée des questions de protection de l’environnement – ​​a souligné le financement comme un défi clé à investir dans l’adaptation au Ghana. « La compréhension du changement climatique dans les principaux pays producteurs de cacao comme l’Afrique de l’Ouest et l’Indonésie est très rudimentaire », a déclaré à CNBC Steffany Bermudez, conseillère politique à l’Institut international du développement durable.

Aider les producteurs de cacao

De plus, les méthodes d’adaptation n’ont souvent pas de résultats immédiats, ce qui dissuade les institutions financières d’investir dans ces domaines. « Le capital du secteur privé peut jouer un rôle déterminant dans l’adoption de mesures d’adaptation au changement climatique », a déclaré Bermudez, ajoutant que le soutien du secteur privé peut être « un pont pour l’engagement avec les principaux financiers afin de renforcer la résilience du secteur ». Les projets et initiatives organisés par des organisations à but non lucratif peuvent également contribuer à alléger le fardeau financier des producteurs de cacao qui apprennent à s’adapter. au changement climatique.