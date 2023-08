Les producteurs de bleuets sauvages s’attendent à ce que les incendies de forêt en Nouvelle-Écosse déclenchent une nouvelle croissance

Après des incendies de forêt dévastateurs à travers la Nouvelle-Écosse plus tôt cet été, une doublure argentée émerge et c’est très bleu.

Le producteur de bleuets Peter Sutherland, 72 ans, qui se présente comme Blueberry Pete, a été dévasté lorsqu’il a été forcé de quitter sa propriété à Barrington, en Nouvelle-Écosse, à la fin mai, alors que des incendies de forêt faisaient rage dans le comté de Shelburne, dans le coin sud-ouest de la province. .

Sa moissonneuse principale, deux tracteurs, trois dépendances et une remorque pleine de pièces supplémentaires qu’il avait collectées au cours des 15 années où il a eu la récolte ont tous été détruits par l’incendie qui a déplacé des milliers d’habitants de la région. Il estime la valeur à 400 000 $, dont la plupart n’étaient pas assurés.

Le producteur de myrtilles Peter Sutherland a perdu sa moissonneuse principale, deux tracteurs, trois bâtiments annexes et une remorque pleine de pièces supplémentaires qu’il a récupérées pendant 15 ans pour incendier. (Soumis par Peter Sutherland)

Il a également perdu environ 20 % de sa récolte, mais même lorsqu’il était au plus mal, il savait que le feu déclencherait rapidement une nouvelle croissance.

Lorsque CBC News a visité sa ferme la semaine dernière, Sutherland a pointé du doigt des pousses vertes de plus de cinq centimètres de haut, alors qu’il s’accroupissait dans une zone de son champ autrement noirci.

« Nous avons déjà des plants de myrtilles aussi hauts », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi il n’y a que des myrtilles ici pour commencer. Toute cette zone a brûlé il y a un peu plus de 100 ans, la même zone que cet incendie vient de traverser. »

Les producteurs de bleuets de la Nouvelle-Écosse affirment que les récents incendies de forêt dans la province déclencheront une nouvelle croissance et découvriront où les bleuets étaient en dormance. (Kayla Hounsell/CBC News)

Des coupures de journaux altérées au musée local, datées du 24 août 1911, indiquent que le comté de Shelburne subissait une « effroyable brûlure » à cause des incendies de forêt.

Sutherland dit que son grand-père a raconté des histoires sur toutes les myrtilles qui ont surgi après cet incendie.

Des coupures de journaux altérées au Barrington Museum Complex, datées du 24 août 1911, indiquent que le comté de Shelburne subissait une « effroyable brûlure » à cause des incendies de forêt. (Kayla Hounsell/CBC News)

Les racines servent de « réserve de stockage »

Et il y a une vraie science derrière tout ça.

David Percival, professeur à la faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie, affirme que les plants de bleuets ont un système massif de racines et de rhizomes qui les rend différents des autres plantes. Les rhizomes sont des tiges souterraines qui produisent des pousses et des racines de nouvelles plantes.

De nouveaux plants de bleuets repoussent un peu plus de deux mois après qu’un incendie de forêt a fait rage dans le champ de Sutherland, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. (Kayla Hounsell/CBC News)

« Si vous regardez un pommier, cela peut représenter 20 à 25 % de la plante sous la forme d’un système racinaire, mais avec ces myrtilles, cela varie entre 75 et 85 % », a-t-il déclaré lundi dans un champ au Wild Blueberry Research Centre à Debert, en Nouvelle-Écosse, dont il est également le gestionnaire.

Il dit que le grand système racinaire est la raison pour laquelle la plante est si résistante.

« Il sert de réserve de stockage dans laquelle l’usine peut puiser lorsqu’elle est exposée à des conditions environnementales très difficiles telles que les incendies de forêt », a-t-il déclaré.

Les plants de bleuets ont un système massif de racines et de rhizomes qui les rend différents des autres plantes. Les rhizomes sont des tiges souterraines qui produisent des pousses et des racines de nouvelles plantes, vues ici au Wild Blueberry Research Centre à Debert, en Nouvelle-Écosse. (Kayla Hounsell/CBC News)

Les chercheurs du centre, qui a été créé en 1983, examinent la croissance et le développement de base de 17 acres de bleuets – comment ils réagissent à divers stress environnementaux comme la sécheresse et les températures froides et d’autres facteurs tels que la pollinisation.

Une vingtaine d’entre eux, dont des étudiants de Dalhousie qui y étudient, développent de nouvelles technologies pour aider les producteurs commerciaux.

Alors qu’il creusait la terre pour révéler le système racinaire sous les baies, Percival a expliqué que lorsque le feu déchire une culture, il provoque une libération de nutriments dans le sol et les rhizomes puisent rapidement ces nutriments.

« Et par conséquent, les myrtilles peuvent envahir une zone assez rapidement après un brûlage », a-t-il déclaré, notant que les communautés autochtones utilisent depuis longtemps le feu comme méthode de taille des myrtilles.

D’autres producteurs ont également utilisé cette technique, bien qu’elle soit de plus en plus rare en raison des risques, de la pollution et des coûts qui y sont associés.

Percival note que le feu peut également aider en se débarrassant de la « végétation concurrente » dans les champs de bleuets, comme l’herbe, qui pourrait autrement prendre de l’espace, de l’humidité et des nutriments.

Sutherland a pris cette photo quelques instants avant d’être forcé de quitter son champ de bleuets à Barrington, en Nouvelle-Écosse, le 28 mai. (Soumis par Peter Sutherland)

Peu susceptible de provoquer un afflux de producteurs

La Nouvelle-Écosse produit entre 45 et 60 millions de livres de bleuets sauvages chaque saison, exportant pour plus de 100 millions de dollars par an.

David Harrison, président de la Wild Blueberry Association of Nova Scotia, affirme que les récents incendies de forêt n’entraîneront probablement pas un afflux de personnes dans l’industrie, car il faudrait encore beaucoup d’argent pour développer les champs.

« Mais cela leur permettrait de voir si les myrtilles sont là », a-t-il déclaré. « C’est un peu la doublure argentée ici. »

Sutherland dit qu’il préférerait toujours que le feu ne se produise pas du tout.

Il a à peine trouvé une nouvelle moissonneuse à temps pour commencer à tirer la récolte de cette saison.

En plus de cela, il dit que la fumée des feux de forêt semble avoir tué de nombreuses abeilles indigènes de la région – il n’a pas vu un seul bourdon depuis – et que cela peut prendre des années pour que la population revienne, ce qui signifie qu’il va doivent payer pour faire venir des abeilles pour polliniser la culture pendant un certain temps.

Mais Blueberry Pete convient que les incendies signifieront que les myrtilles qui étaient en sommeil reviendront à la vie au cours des deux prochaines années.

« Et nous allons avoir beaucoup de cueillette de myrtilles le long de l’autoroute », a-t-il ri.