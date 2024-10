La société hollywoodienne à l’origine de « Blade Runner 2049 » a poursuivi Elon Musk pour violation du droit d’auteur lundi, l’accusant d’avoir utilisé illégalement des images de ce film pour promouvoir le nouveau « robotaxi » de Tesla.

Alcon Entertainment, une société de cinéma et de télévision soutenue par le fondateur de FedEx, Frederick W. Smith, a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain de Los Angeles. La plainte désigne également Tesla et Warner Bros. Discovery comme défendeurs, affirmant qu’Alcon avait rejeté une demande de M. Musk et des sociétés d’utiliser des images de « Blade Runner 2049 » dans le cadre d’un événement marketing le 10 octobre sur le terrain de Warner.

« Il l’a fait quand même », indique la poursuite.

La présentation diffusée en direct de M. Musk – un grand dévoilement d’une voiture qui, selon Tesla, sera capable de conduire toute seule – n’a pas utilisé d’images exactes de « Blade Runner 2049 », selon la plainte. L’événement a plutôt présenté « des images créées par l’IA reflétant des scènes de » Blade Runner 2049 « , dont une mettant en vedette un sosie de Ryan Gosling », a déclaré Alcon.

Le procès a qualifié l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle pour créer des images presque identiques de « stratégie de mauvaise foi et intentionnellement malveillante » visant à rendre l’événement « plus attrayant pour un public mondial et à détourner la marque « Blade Runner 2049 » pour aider à vendre des Teslas. .»