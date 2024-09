Les producteurs de bétail sont invités à éviter les salons américains

Les propriétaires de bétail canadiens sont priés de ne pas emmener leurs animaux de l’autre côté de la frontière américaine pour participer à des expositions agricoles en raison des épidémies de grippe aviaire qui frappent actuellement les troupeaux laitiers américains.

Lire aussi Mise à jour sur la grippe aviaire : les États-Unis détectent un cas humain de grippe aviaire sans transmission animale connue Une personne hospitalisée pour cause de grippe aviaire est le premier cas humain détecté aux États-Unis sans aucune exposition connue à un animal, indique le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri.

Le 16 septembre, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a publié de nouvelles directives à l’intention des producteurs de bœuf et de produits laitiers, compte tenu du nombre toujours croissant de cas de grippe aviaire hautement pathogène au sud de la frontière.

Pourquoi c’est important:Jusqu’à présent, le Canada a évité les cas de grippe aviaire laitière qui afflige les États-Unis

« Bien que nous comprenions l’importance traditionnelle et commerciale de la participation à ces événements, la situation actuelle de l’IAHP aux États-Unis peut présenter un risque d’introduction et de propagation du virus au Canada et peut avoir un impact négatif sur la santé de vos animaux », a déclaré l’agence.

Cela s’applique particulièrement s’il y a des volailles ou des bovins provenant d’États où l’IAHP a été détectée chez les bovins, a-t-il ajouté.

Les producteurs qui prévoient voyager avec leurs bovins doivent être conscients des exigences et des précautions à prendre contre l’IAHP lors des événements, a indiqué l’ACIA. Certains événements peuvent avoir des protocoles de dépistage pour les bovins participants.

Le Dr Leigh Rosengren, vétérinaire en chef de l’Association canadienne des bovins, estime que les producteurs prendront en considération l’avis de l’ACIA lorsqu’ils décideront de participer ou non à des expositions.

« Ce n’est pas la saison la plus chargée pour les spectacles en ce moment, donc ils ont un peu de temps avant de prendre leur décision », a-t-elle déclaré.

Depuis mi-aoûtLes bovins qui reviennent au Canada après moins de 60 jours aux États-Unis doivent présenter des documents confirmant que les animaux ont été testés négatifs pour la grippe aviaire dans les sept jours précédant le voyage. Les bovins en lactation sont soumis à ces tests depuis la fin avril. L’ACIA recommande également une période d’isolement de 21 jours pour les bovins de boucherie qui reviennent au Canada.

Si les éleveurs décident de participer et que la grippe aviaire hautement pathogène (ou toute autre maladie contagieuse) est détectée lors de l’événement, ou si un cas a été signalé au cours des 60 jours précédents, ils risquent d’être bloqués. Dans ce cas, leur bétail sera retenu aux États-Unis pendant 60 jours.

Les vaches laitières sont soumises à des exigences supplémentaires, notamment l’isolement, les tests en cuve et les tests individuels sur les animaux entre 14 et 21 jours après le retour, ainsi qu’un test de suivi en cuve 30 jours après la réintégration des animaux dans le troupeau.

Les nouvelles exigences constituent un changement important dont les producteurs doivent être conscients, a déclaré Rosengren.

La plus grande préoccupation concerne les vaches laitières potentiellement infectées en raison de la transmission de la grippe aviaire par le lait, a ajouté Rosengren.