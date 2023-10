Le nouveau Pepper X a été nommé piment le plus fort du monde par le Livre Guinness des records, détrônant le Carolina Reaper, qui a détenu le titre pendant une décennie.

Stu Smith, propriétaire de Stoke the Fire Hot Sauce, une gamme de sauces piquantes, cultive le Carolina Reaper dans sa ferme de Revelstoke, en Colombie-Britannique, à environ 210 kilomètres à l’est de Kamloops. Et il avait entendu parler de Pepper X avant la grande annonce.

« Dans la communauté du poivre, nous savions qu’il existait, mais l’avoir réellement… détrôner le Carolina Reaper était une décision assez importante », a déclaré Smith.

La chaleur des poivrons est mesurée en unités thermiques Scoville. Zéro est fade et un piment jalapeno ordinaire enregistre environ 5 000 unités. Un habanero, détenteur du record il y a environ 25 ans, dépasse généralement les 100 000. Le Livre Guinness des records répertorie le Carolina Reaper à 1,64 million d’unités.

Le record de Pepper X est en moyenne de 2,69 millions d’unités. À titre de comparaison, le gaz poivré couramment utilisé par la police représente environ 1,6 million d’unités. Le spray anti-ours annonce 2,2 millions d’unités.

Sur la côte6:51Un producteur de Colombie-Britannique parle du nouveau piment le plus fort du monde Vidéo en vedetteStu Smith de Revelstoke, en Colombie-Britannique, est l’un des producteurs du deuxième piment le plus fort au monde, le Carolina Reaper. Il parle avec GGloria Macarenko du nouveau piment le plus fort, Pepper X.

Le Carolina Reaper a été le piment le plus fort du monde pendant une décennie, selon le Livre Guinness des records. (Jeffrey Collins/Associated Press)

Smith a déclaré qu’il aimerait cultiver du Pepper X dans sa ferme si on lui offrait les graines, et même tenter de les croiser pour établir un nouveau record de poivre.

« On ne sait jamais, peut-être que nous pourrions être les prochains », a déclaré Smith.

Il est possible que des piments plus forts soient en cours de développement, mais battre un record du monde dépend de leur certification et de leurs tests, a-t-il déclaré. Cela signifie qu’il doit s’agir d’un poivre stable et constant sur plusieurs années de culture.

« Je crois qu’il y a beaucoup de producteurs de poivrons qui ont des poivrons en lice pour cela. »

Pepper X a été développé par Ed Currie, expert en poivre de Caroline du Sud, le même producteur qui a créé le Carolina Reaper.

Mais Currie protège Pepper X. Il a déclaré à l’Associated Press qu’aucune graine ne serait libérée tant qu’il n’était pas sûr que ses enfants, ses travailleurs et leurs familles puissent pleinement récolter les fruits de son travail.

Révélation de Calgary7h20Poivre X Vidéo en vedetteDésolé Carolina Reaper, le monde a désormais un piment encore plus fort : « Pepper X ». Nous discutons avec un Calgarien qui essaie de mettre la main sur certaines graines.

« Tout le monde a gagné son argent grâce au Reaper. Il est temps pour nous de récolter les fruits de mon travail acharné », a déclaré Currie.

Ce travail comprend des dizaines de champs dans le comté de York en Caroline du Sud, des serres secrètes où Currie travaille sur les poivrons pour empêcher qu’ils ne soient volés et un magasin PuckerButt à Fort Mill, où Currie travaille sur des dizaines d’idées de sauces allant de douces à brûlantes. Il vend également ses poivrons à des entreprises du monde entier.

Doyle Schmidt dirige PepperKing, une entreprise de sauces piquantes et d’épices dans la région de Calgary. Et il a hâte d’obtenir les graines de Pepper X lorsqu’elles seront finalement disponibles.

« Ça va être difficile d’obtenir les graines », a déclaré Schmidt. « Mais j’espère vraiment pouvoir mettre la main sur quelques-uns. »