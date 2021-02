Les prodiges des flèches indiennes réussissent bien en Super League indienne

Comme la phase de la ligue de la Super Ligue indienne (ISL) tire à sa fin dimanche, il est temps de faire le point sur la compétition jusqu’à présent, jouée dans une bio-bulle à Goa.

L’ISL s’est toujours vanté d’être une avenue où les meilleurs talents indiens peuvent se mêler à des joueurs étrangers de qualité. Un homme qui sera soutenu par les performances qu’il a vues des joueurs indiens tout au long du tournoi sera l’entraîneur-chef de l’équipe nationale Igor Stimac.

Beaucoup d’habitués de l’équipe nationale comme Pritam Kotal, Sandesh Jhingan, Sunil Chhetri ont bien fait dans l’ISL cette fois-ci. Cependant, ce serait l’émergence de ceux qui sont en marge qui aurait réjoui le cœur de Stimac.

Les goûts de Manvir Singh, Liston Colaco, Bipin Singh lui ont tous fourni un puzzle de sélection de bienvenue avant le camp national qui devrait commencer le mois prochain alors que l’équipe indienne se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du monde en juin.

Mais, plus important encore, la jeune brigade de joueurs indiens produite par le projet Indian Arrows de la Fédération indienne de football (AIFF) s’est vraiment démarquée.

Le projet Arrows, lancé dans le but de garantir aux adolescents talentueux une action compétitive suffisante à une période cruciale de leur développement, porte ses fruits. Les Flèches ont ensanglanté les talents précoces identifiés par l’AIFF en I-League contre des équipes plus fortes et les équipes de l’ISL récoltent les fruits de cette approche.

Il suffit de regarder les jeunes qui ont retenu l’attention avec des performances matures et entreprenantes qui ont démenti leur âge pour connaître l’impact du projet Indian Arrows.

Un rapide coup d’œil à l’équipe indienne qui a disputé la Coupe du monde des moins de 17 ans en Inde en 2017 révèle que ces garçons talentueux constituaient le premier lot de Arrows après la relance du projet.

Lalengmawia ‘Apuia’ est l’un des joueurs les plus remarquables de NorthEast United depuis quelques saisons. Depuis 20 ans, le milieu de terrain a déjà été capitaine de son club ISL et a reçu des critiques élogieuses.

Après avoir marqué un but formidable lors de la victoire de NorthEast contre les Kerala Blasters vendredi, son entraîneur-chef Khalid Jamil a déclaré: «Apuia, je n’ai rien à dire. L’un des meilleurs joueurs de l’Inde que nous ayons. Je suis très heureux de voir son objectif. Il a marqué un but magnifique et c’est un joueur talentueux, sans aucun doute.

NorthEast United a également l’ailier aux pieds de flotte Ninthoinganba Meetei de cette équipe de 2017 dans son équipe. Les Kerala Blasters ont Rahul KP – qui est rapidement devenu l’un des ailiers indiens les plus prometteurs – qui a marqué trois buts cette saison et Jeakson Singh, une partie intégrante du milieu de terrain du club pendant deux saisons.

Amarjit Singh a impressionné au Jamshedpur FC avant de rejoindre le FC Goa. Il a également fait ses débuts en équipe nationale. L’énergique Suresh Singh Wangjam est rapidement devenu un pilier du milieu de terrain du Bengaluru FC, faisant 19 apparitions cette saison.

Rahim Ali a marqué deux buts cette saison pour le Chennaiyin FC tandis qu’Aniket Jadhav a disputé 14 matches avec le Jamshedpur FC et marqué un but. Boris Singh a également trouvé une nouvelle vie au Jamshedpur FC.

Hyderabad FC a également profité des lots ultérieurs du projet Arrows, Akash Mishra et Asish Rai impressionnant tout le monde avec leurs superbes performances respectivement à l’arrière gauche et à l’arrière droit.

« Il [Akash] est très calme, a une très bonne mentalité. Pour moi, il sera bientôt l’un des meilleurs arrière gauche en Inde, bien sûr qu’il doit s’améliorer », a déclaré l’entraîneur-chef d’Hyderabad, Manuel Marquez, au cours de la saison.

Ils ont également un autre produit brillant Arrows à Rohit Danu dans leurs rangs. Attendez-vous à ce qu’il fasse une marque la saison prochaine.

ATK Mohun Bagan a Sumit Rathi, le joueur émergent de l’ISL 2019-20, Mumbai City a Vikram Pratap Singh et le Bengale oriental Harmanpreet Singh, qui a finalement été préféré à Jeje Lalpekhlua et Balwant Singh.

Tout cela indique une évolution agréable: les clubs de l’ISL se dirigent vers les joueurs d’Indian Arrows – et on comprend pourquoi. Ils sont la crème des jeunes footballeurs indiens, façonnés par le système de dépistage des talents de l’AIFF.