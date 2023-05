Les procureurs vont inculper un ex-marine pour le meurtre par étranglement de Jordan Neely dans le métro de New York

Les procureurs de Manhattan ont déclaré jeudi qu’ils porteraient des accusations criminelles contre un homme qui a utilisé un étranglement mortel sur un passager indiscipliné à bord d’une rame de métro de New York, un incident qui a suscité l’indignation et des débats sur la réponse à la maladie mentale sur le plus grand système de transport en commun du pays.

Daniel Penny, un vétéran de 24 ans du Corps des Marines des États-Unis, sera arrêté et fera face à une accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, qui pourrait entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans.

« Nous ne pouvons fournir aucune information supplémentaire tant qu’il n’a pas été traduit devant le tribunal pénal de Manhattan, ce qui devrait avoir lieu demain », a déclaré le bureau du procureur du district de Manhattan dans un communiqué.

Les accusations surviennent près de deux semaines après que Penny a épinglé un autre passager du métro Jordan Neely, 30 ans, au sol d’un wagon de métro et l’a mis dans un étranglement qui a duré plusieurs minutes.

Selon un journaliste indépendant qui a été témoin de la lutte, Neely avait crié et mendié de l’argent à bord du train avant le démontage, mais n’avait physiquement attaqué personne.

Les avocats de Penny n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ils avaient précédemment déclaré que leur client, ainsi que deux autres cavaliers qui avaient aidé à retenir Neely, avaient agi en état de légitime défense.

« Daniel n’a jamais eu l’intention de faire du mal à M. Neely et n’aurait pas pu prévoir sa mort prématurée », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le 5 mai, des habitants de New York protestent contre la mort de Neely, qui a été qualifiée d’homicide par le médecin légiste de la ville. (Eduardo Munoz/Reuters)

Neely a lutté contre la maladie mentale, ont déclaré des amis

Ancien interprète du métro connu pour son impression sur Michael Jackson, Neely a lutté contre l’itinérance et l’aggravation de la maladie mentale ces dernières années, ont déclaré des amis. Il avait été arrêté à plusieurs reprises et avait récemment plaidé coupable d’avoir agressé une femme de 67 ans en 2021 alors qu’elle quittait une station de métro.

Après avoir plaidé coupable, Neely a raté une date d’audience, ce qui a conduit à un mandat d’arrêt contre lui qui était toujours actif à sa mort. Sa mort en a divisé certains à New York et au-delà, déclenchant d’intenses débats et protestations.

Certains ont décrit le meurtre comme un acte de vigilance raciste, invoquant des comparaisons avec la tristement célèbre fusillade dans le métro menée par Bernhard Goetz contre quatre adolescents en 1984.

D’autres, dont le maire Eric Adams, ont appelé à la prudence, appelant les New-Yorkais à attendre les faits et les enquêtes complets.

Ils notent que l’on ne sait toujours pas ce qui a précipité l’étranglement. Alors que l’enquête se poursuivait, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a subi des pressions pour procéder à une arrestation.