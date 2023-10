Les procureurs veulent utiliser Alex Jones contre l’avocat de Donald Trump

Les procureurs de Géorgie ont appelé Alex Jones, théoricien du complot d’extrême droite et animateur d’Infowars, à témoigner lors du procès de l’ancien avocat de Trump, Kenneth Chesebro, dans l’affaire d’ingérence électorale prévu plus tard ce mois-ci.

Chesebro a été inculpé aux côtés de l’ancien président Donald Trump et de 17 autres coaccusés dans la vaste affaire de racket du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui accuse l’ancien président et ses alliés d’avoir tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État de Géorgie. Chesebro, qui est jugé aux côtés de l’ancien avocat de Trump, Sydney Powell, devrait être jugé le 23 octobre.

Dans un tribunal dépôt Mardi, le bureau de Willis a affirmé que le témoignage de Jones fournirait des « connaissances uniques » sur les accusations portées contre Chesebro. L’avocat a été accusé d’avoir été l’architecte du projet de « faux électeur » de Trump, qui visait à déclarer illégalement l’ancien président vainqueur des élections de 2020 en Géorgie.

Le fondateur d’InfoWars, Alex Jones, s’adresse aux médias devant la Cour supérieure de Waterbury lors de son procès le 21 septembre 2022 à Waterbury, Connecticut. Jones a été appelé à témoigner avant le procès pour ingérence électorale de l’ancien avocat de Trump, Kenneth Chesebro, en Géorgie.

Joe Buglewicz/Getty Images



« Le 6 janvier 2021, Alex Jones a participé à la marche vers le Capitole des États-Unis aux côtés de membres des Proud Boys et des Oath Keepers et d’autres », peut-on lire dans la pétition de mardi. « Selon les déclarations publiques faites par Alex Jones, ‘la Maison Blanche m’a dit trois jours auparavant, nous allons vous faire diriger jusqu’en mars.' »

Les procureurs ont également souligné la preuve que Chesebro « marchait » aux côtés de Jones le 6 janvier. CNN a rapporté en août que l’ancien avocat de Trump pouvait être vu dans des vidéos de l’émeute au Capitole américain marchant à côté et enregistrant Jones avec la caméra d’un téléphone en groupe. des partisans de Trump suivant Jones s’approchent d’une zone restreinte du terrain du Capitole.

« Alex Jones, sur la base des informations présentées ci-dessus, est un témoin nécessaire et important », indique le dossier. « Il possède des connaissances uniques concernant les communications entre lui et Kenneth Chesebro et d’autres individus connus et inconnus impliqués dans les efforts coordonnés multi-États pour influencer les résultats des élections du 3 novembre 2020 en Géorgie et ailleurs. »

Bien que Jones réside au Texas, Jones est légalement tenu d’assister et de témoigner lors d’un procès hors de l’État. Si Jones ne répond pas à la demande, les autorités du Texas garantiront sa présence conformément à la loi de l’État.

Les procureurs n’ont pas fourni de date précise à laquelle Jones sera cité comme témoin dans le procès de Chesebro, mais ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas que son témoignage durerait plus d’une journée. Semaine d’actualités a contacté l’équipe de presse d’Infowars pour commentaires par e-mail.

Jones a été mêlé à de nombreux problèmes juridiques au lendemain du 6 janvier, notamment en étant appelé à témoigner devant le comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’émeute au Capitole. Son collègue animateur d’Infowars, Owen Shroyer, a également été condamné à 60 jours de prison pour son implication dans les émeutes.