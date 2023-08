Les procureurs veulent que Trump soit réduit au silence pour menace « implicite »

Cette décision intervient après que l’ex-dirigeant a émis un avertissement ambigu sur les réseaux sociaux

Le ministère américain de la Justice a exhorté un juge fédéral à émettre une ordonnance de protection contre l’ancien président Donald Trump, cherchant à l’empêcher de divulguer « sensible » des détails sur son affaire pénale liée à l’élection présidentielle de 2020.

Les procureurs ont demandé l’ordonnance du juge du tribunal de district américain Tanya Chutkan vendredi, affirmant qu’il est « particulièrement important » étant donné que Trump a déjà publié des messages sur les réseaux sociaux à propos de « témoins, juges, avocats et autres personnes associées à des affaires judiciaires en cours contre lui. »

« Si l’accusé devait commencer à publier des messages publics en utilisant des détails – ou, par exemple, des transcriptions du grand jury – obtenus lors de la découverte ici, cela pourrait avoir un effet dissuasif néfaste sur les témoins ou nuire à la bonne administration de la justice dans cette affaire », a déclaré le DOJ dans un dossier au tribunal.

En savoir plus Trump fait une menace cryptique

Quelques heures à peine avant la demande des procureurs au juge Chutkan, Trump a laissé un message en majuscules sur sa page d’avertissement Truth Social « Si tu me poursuis, je te poursuis ! » Bien que l’ancien président n’ait pas clarifié ce qu’il voulait dire, le ministère de la Justice a fait valoir qu’il faisait référence à son affaire d’ingérence électorale. « soit spécifiquement, soit par implication. »

L’ordonnance de protection proposée empêcherait Trump et ses avocats de la défense de divulguer des documents de découverte obtenus du gouvernement à quiconque ne faisant pas partie de son équipe juridique, et imposerait des contrôles plus stricts sur « matières sensibles » y compris des informations glanées à partir de mandats de perquisition scellés et de témoignages devant un grand jury.

Trump a plaidé non coupable jeudi des dernières accusations criminelles portées contre lui, qui comportent quatre chefs d’accusation liés à un complot présumé visant à annuler la victoire de Joe Biden dans la course présidentielle de 2020. L’ex-président a qualifié l’affaire de politiquement motivée, affirmant que les procureurs le ciblaient parce que Biden ne serait pas en mesure de le battre lors d’un match revanche aux élections de 2024.

En savoir plus Trump déplore « un jour triste pour l’Amérique »

Trump fait face à deux autres affaires pénales lancées plus tôt cette année, y compris des dizaines d’accusations de crime liées à sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions, ainsi qu’une autre liée à de prétendus paiements en argent faits à l’actrice porno Stormy Daniels lors de sa campagne de 2016.

L’avocat spécial Jack Smith a également frappé Trump de trois accusations supplémentaires à la fin du mois dernier après l’avoir accusé d’avoir comploté pour supprimer des images de caméras de sécurité incriminantes avant que des agents fédéraux ne perquisitionnent son domaine en Floride dans le cadre de l’enquête sur les documents classifiés. Il a plaidé non coupable en juin des 37 accusations précédemment déposées dans cette affaire et a déclaré qu’il plaiderait également non coupable des dernières accusations.