Les procureurs veulent que l’affaire NJ Deli SEC de 100 millions de dollars soit reportée

Les procureurs fédéraux du New Jersey veulent que la Securities and Exchange Commission reporte son affaire civile contre les cerveaux présumés derrière un stratagème frauduleux de 100 millions de dollars impliquant une épicerie fine d’une petite ville afin que cela n’entrave pas leur affaire pénale en cours.

Les procureurs du district du New Jersey ont déposé une requête mercredi indiquant que l’affaire de la SEC chevauche “essentiellement” leur affaire pénale en cours et que l’affaire civile devrait être reportée jusqu’à ce que le litige, y compris un procès potentiel, soit terminé, selon les archives judiciaires.

Le report de l’affaire civile “préserverait l’intégrité” des poursuites en cours en empêchant les accusés de voir l’étendue des preuves du gouvernement contre eux, ont fait valoir les procureurs fédéraux dans le dossier.

Au cours de la phase de découverte des affaires civiles et pénales, les accusés ont la possibilité de voir les preuves qui seront utilisées contre eux lors du procès, mais ils ont accès à beaucoup plus de documents en matière civile car les limites sont plus larges.

La SEC et les avocats des suspects ont consenti à la demande, ce qui est courant dans de tels cas. La juge Christine O’Hearn n’a pas encore statué sur la question.

Une conférence téléphonique est prévue dans l’affaire pénale pour le 14 décembre, mais elle devrait être principalement procédurale et permettre aux procureurs et aux avocats de la défense d’informer le juge de l’état du litige.

En septembre, James Patten et le duo père-fils Peter Coker Sr. et Peter Coker Jr. ont été arrêtés et accusés de fraude en valeurs mobilières pour avoir prétendument orchestré un stratagème qui a gonflé les prix de deux sociétés cotées en bourse, Hometown International et E-Waste Corp. , une société écran.