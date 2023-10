Les procureurs veulent que la plus ancienne banque du Brésil paie des réparations pour esclavage

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

RIO DE JANEIRO — Au milieu des années 1800, l’esclavagiste le plus prolifique du Brésil était un homme nommé José Bernardino de Sá. La traite transatlantique des esclaves a été interdite au Brésil et à l’étranger, mais Bernardino quand même a financé le trafic de près de 20 000 Africains vers le Brésil et est devenu l’une des personnes les plus riches du pays.

Il a utilisé cette richesse pour acheter des fermes, construire des routes – et, disent les historiens, financer le projet. Banque du Brésil. Ce n’est que l’un des nombreux liens qui unissent la banque la plus ancienne et la plus importante de ce pays au commerce des esclaves. Non seulement son capital initial provenait de l’esclavage, disent les historiens ; son vice-président et son directeur d’origine étaient également des esclavagistes notoires.

Cette histoire, et ce qui devrait être fait à son sujet, est maintenant au centre d’un remarquable dossier juridique déposé par les avocats du gouvernement de Rio de Janeiro – une action qui pose certaines des questions les plus fondamentales sur le Brésil, son l’histoire et l’ombre que la traite transatlantique des esclaves jette sur elle. Les avocats du ministère public fédéral affirment que le moment est venu pour les institutions brésiliennes de rendre compte de leur rôle dans l’esclavage. Ils ont demandé à Banco do Brasil de s’engager à verser des réparations sous une forme ou une autre.

“Si cela n’est pas sans précédent”, a déclaré au Washington Post Julio Araujo, l’un des avocats chargés du dossier, “c’est définitivement nouveau”.

Dans une réponse aux avocats jeudi soir, la Banco do Brasil n’a pas nié ses liens avec l’esclavage, mais a soutenu qu’elle ne devrait pas être tenue responsable des péchés d’une société. La banque a refusé d’annoncer de nouvelles mesures en vue de réparations. Elle a déclaré qu’elle n’avait commis aucun crime et qu’elle ne devrait pas être tenue responsable des actions de ceux qui travaillaient pour ou finançaient la banque.

« Le triste héritage de l’esclavage appelle tous les acteurs sociaux contemporains à œuvrer à la promotion de l’égalité ethnique et raciale et à contribuer par des actions concrètes, comme celles que la banque a déjà volontairement menées de manière pionnière. »

Les avocats et autres les responsables rencontreront les dirigeants des banques vendredi pour discuter des mesures, le cas échéant, que Banco do Brasil prendra pour aborder le rôle de l’esclavage dans son histoire.

Ce dossier reflète un débat en cours qui remet en question des croyances de longue date dans ce pays très diversifié et profondément inégalitaire de 215 millions d’habitants. Les Brésiliens, en particulier les élites issues des colons européens, ont historiquement préféré considérer leur pays comme exempt de racisme. « Une démocratie raciale », se vantaient-ils, où les gens pouvaient se marier indépendamment de la couleur de la peau et où la race était définie de manière moins rigide qu’aux États-Unis.

Selon les historiens, cette histoire a largement occulté la primauté de l’esclavage dans la genèse du Brésil – et son impact durable. Le Brésil a importé environ 5 millions d’esclaves africains – bien plus que tout autre pays – représentant environ 40 pour cent de l’ensemble du commerce. Près de deux fois plus d’esclaves ont été amenés via un seul quai à Rio de Janeiro puis est arrivé dans tous les États-Unis. Ce fut le dernier pays des Amériques, en 1888, à abolir l’esclavage.

“Le Brésil n’a jamais eu de problème pour romantiser sa mémoire de l’esclavage”, a déclaré Luciana Brito, historienne à l’Université fédérale de Recôncavo da Bahia. “Il aime se souvenir de l’esclavage comme d’un moyen de produire un beau peuple, une seule nation, comme s’il s’agissait d’un mal nécessaire.”

Maintenant, le pays est arrivé à un calcul. L’un des livres les plus vendus au Brésil ces dernières années est un examen historique en trois parties de son passé esclavagiste. Le Musée historique national a mis à jour des textes pour souligner la barbarie de l’esclavage. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a créé un ministère de l’Égalité raciale. Et cette semaine, le conseil municipal de Rio de Janeiro a approuvé une législation visant à supprimer toutes les statues représentant favorablement les « slavocrates ».

Pour les historiens, le moment semble venu d’approfondir le débat sur le rôle joué par les principales institutions brésiliennes dans la traite négrière.

Celui qui a particulièrement retenu l’attention est Banco do Brasil, qui a déclaré en 2023 380,3 milliards de dollars d’actifs et 5,8 milliards de dollars de bénéfices, selon Forbes. Agréé en 1808, par le roi portugais Dom João, la banque tirait son capital de base des impôts que la Couronne imposait sur le commerce maritime, dont une grande partie impliquait l’esclavage. La riche élite de Rio – dont beaucoup trafiquaient des esclaves africains – a été invitée par la Couronne à financer la banque.

“Il était plus débiteur de la traite transatlantique des esclaves que créancier”, a déclaré Clemente Penna, historien à l’Université fédérale de Santa Catarina. « C’étaient les trafiquants qui possédaient l’or et les devises, c’est donc à eux que Dom João a demandé de créer la première Banco do Brasil. »

Lorsque le commerce a été interdit en 1831, les liens de la banque avec l’esclavage n’ont pas diminué, affirment les historiens et les avocats du gouvernement, mais se sont intensifiés. La banque a fermé pendant deux décennies mais a rouvert ses portes en 1853 dans le but d’accumuler des richesses mal acquises, affirment les procureurs et les historiens, dont la plupart proviennent de la traite internationale des esclaves.

“Rassembler les capitaux qui se sont retrouvés déplacés du commerce illicite et les faire converger vers un centre où les forces productives du pays pourraient être nourries”, a écrit Irineu Evangelista de Sousa, qui a rouvert la banque, dans son autobiographie. “C’est l’idée qui m’est venue en tête.”

Selon les historiens, l’ouverture avec laquelle il a parlé de ce projet trahit à quel point le crime d’esclavage était normalisé au sein de l’élite de la société brésilienne.

Sous la pression du Royaume-Uni, le Brésil s’est engagé à contrecœur dans une campagne internationale visant à abolir la traite internationale des esclaves en 1831. Mais il n’a pas fait grand-chose pour la faire respecter. Plus de 700 000 esclaves africains ont été victimes de trafic vers le pays jusqu’à l’adoption d’une loi plus restrictive en 1850.

Les historiens affirment que les esclavagistes les plus notoires ont utilisé leur richesse pour financer la banque ou pour y mettre du personnel. Bernardino, par exemple, était son principal actionnaire.

Mais cette histoire, et bien d’autres, était pratiquement inconnue des Brésiliens, a déclaré Thiago Campos, historien à l’Université fédérale de Fluminense. Un groupe d’historiens a donc commencé à discuter plus tôt cette année de la manière d’entamer une conversation plus large.

“Nous parlions du débat mondial sur les réparations et les politiques publiques dans d’autres pays où l’esclavage était pratiqué, et nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions entamer un tel débat ici, en pensant aux institutions brésiliennes”, a déclaré Campos.

Quatorze historiens ont écrit cet automne une lettre aux procureurs du gouvernement, décrivant ce qu’ils savaient de l’histoire de Banco do Brasil et demandant un débat national sur la question. Les avocats du ministère public fédéral, qui représentent les Brésiliens dans des affaires impliquant des droits individuels ou sociaux, sont allés encore plus loin : ils ont demandé des réparations.

La compensation pourrait prendre plusieurs formes. Il pourrait s’agir d’une compensation monétaire ou d’autres services pour s’occuper des victimes de l’esclavage. Cela pourrait aussi être une reconnaissance publique du rôle historique de la banque.

Araujo, l’un des trois avocats qui ont signé le dossier, a déclaré qu’il espérait que l’action n’était que le début d’une comptabilité historique plus large.