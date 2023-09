Les procureurs veulent faire taire Trump avec un bâillon — RT World News

Le procureur spécial Jack Smith a affirmé que l’ancien dirigeant américain « avait clairement exprimé son intention de lancer des attaques publiques ».

La juge du tribunal de district des États-Unis, Tanya Chutkan, a dévoilé une copie expurgée d’un document du gouvernement dans lequel l’avocat spécial Jack Smith demandait un « étroit, bien défini » ordre de bâillon contre l’ancien président Donald Trump dans une affaire pénale liée à un complot présumé visant à renverser l’élection présidentielle de 2020.

Le bureau du procureur spécial a affirmé que Trump s’était propagé « des publications publiques désobligeantes et incendiaires sur Truth Social sur une base quasi quotidienne concernant les citoyens du district de Columbia, la Cour, les procureurs et les témoins potentiels. »

Les déclarations de Trump sont « visé à saper la confiance du public dans une institution – le système judiciaire – et à saper la confiance et à intimider les individus – la Cour, le groupe de jurés, les témoins et les procureurs » ils ont écrit dans le dossier de la semaine dernière publié vendredi, établissant des parallèles avec « sa précédente campagne de désinformation publique concernant l’élection présidentielle de 2020. »















Trump s’est élevé contre la demande non scellée, arguant qu’il «faire campagne pour la présidence contre une personne incompétente», qui a « armé » le ministère de la Justice et le Federal Bureau of Investigation pour faire taire son adversaire politique.

« Sinon, comment expliquerais-je que Jack Smith est DÉRANGE ou que Crooked Joe est INCOMPÉTENT ? » il fulminait.

Un porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a également accusé Biden de « continuer de manière corrompue et cynique à tenter de priver le président Trump de ses droits au titre du premier amendement. »















Trump devrait être jugé le 4 mars de l’année prochaine pour des accusations de complot fédéral liées à ses prétendues tentatives d’annulation des élections de 2020, a annoncé la juge Tanya Chutkan le mois dernier, rejetant la demande de l’équipe juridique de l’ancien président de reporter l’affaire fédérale jusqu’en avril 2026. L’ex-président a qualifié l’affaire de politiquement motivée, affirmant qu’il avait été injustement ciblé pour le destituer de sa candidature à la présidentielle de 2024.

Les partisans de l’ancien président ont soutenu que la juge Chutkan n’était pas impartiale et qu’elle devrait se récuser. Chutkan a infligé des peines encore plus sévères aux manifestants du 6 janvier que celles exigées par les procureurs, envoyant des dizaines d’entre eux en prison. Elle n’a pas caché sa conviction que la manifestation « Stop the Steal » devenue émeute était une attaque contre la démocratie américaine dirigée par Trump.