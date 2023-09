Les procureurs tiennent une conférence de presse sur l’inculpation de Menendez

Le bureau du procureur américain du district sud de New York tient une conférence de presse pour annoncer l’acte d’accusation contre le sénateur américain. Bob Menéndez du New Jersey et sa femme.

Menendez et son épouse ont été inculpés vendredi de trois chefs d’accusation de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et de complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel. Les procureurs ont également inculpé trois hommes d’affaires : Wael Hana, José Uribe et Fred Daibes.

L’acte d’accusation allègue que Menendez a promis et pris des mesures pour interrompre les poursuites pénales fédérales contre Daibes en échange d’argent et d’autres objets.

(Le flux devrait commencer à 11 h HE. Veuillez actualiser la page si vous ne voyez pas de vidéo ci-dessus à ce moment-là).