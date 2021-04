Les procureurs de Séoul ont demandé mercredi que la mère – identifiée uniquement par son nom de famille, Jang – soit condamnée à mort pour le meurtre brutal de sa fille, Jeong-in, en octobre dernier. Ils demandent une peine de sept ans et six mois de prison pour le mari de Jang, qui a été accusé de maltraitance et de négligence envers les enfants.

La Corée du Sud n’a procédé à aucune exécution depuis 1997, en raison d’un moratoire décrété par le président Kim Dae-jung (1998-2003). Cependant, ses législateurs ont rejeté les efforts, y compris une poussée de l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, pour abolir la peine de mort. La Cour constitutionnelle sud-coréenne a confirmé la peine capitale en 2010.

Une poignée de meurtriers condamnés dans des cas particulièrement graves, comme un sergent de l’armée qui a tué cinq camarades soldats en 2014, ont été condamnés à mort depuis le début du moratoire. La Corée du Sud compte toujours une soixantaine de détenus dans le couloir de la mort, même après qu’au moins 10 sont morts de maladie ou de suicide depuis que Kim a signé le moratoire en 1998.

Au fil des ans, des responsables gouvernementaux tels que l’ancien ministre de la Justice Lee Kwi-nam et des militants ont appelé à mettre fin au moratoire sur l’exécution des condamnations à mort. Un sondage réalisé en 2017 par Realmeter a révélé que 53% des Sud-Coréens étaient favorables à la reprise des exécutions, tandis que 43% s’y opposaient.

Un assistant de l’ancien président Park Geun-hye aurait reconnu en 2012 qu’il faudrait une vague de soutien du public pour reprendre les exécutions, car il faudrait un «Consensus social». Le meurtre de la petite Jeong-in, décédée neuf mois après son adoption en février 2020, pourrait contribuer à donner l’élan nécessaire.

Des manifestants devant le tribunal du district sud de Séoul avec des piquets lisant «PEINE DE MORT». Il ne reste qu’une heure avant que la mère adoptive de Jeong-in, accusée de maltraitance d’enfants ayant entraîné la mort, commence son procès. pic.twitter.com/dN5ExE44Hk – Grace Moon 문 소연 (@gracesoyeonmoon) 13 janvier 2021

Des foules de manifestants portaient des pancartes réclamant la peine de mort lorsque le procès de Jang a débuté devant le tribunal du district sud de Séoul plus tôt cette année. La pression publique a conduit l’Assemblée nationale à adopter un projet de loi en février, connu sous le nom de loi Jeong-in, qui permet de condamner un enfant agresseur pour meurtre même si l’accusé n’avait pas l’intention de causer la mort.

Les procureurs, qui avaient été critiqués pour avoir été trop indulgents dans l’affaire, ont augmenté les charges contre Jang pour inclure le meurtre plutôt que seulement l’homicide involontaire coupable de maltraitance d’enfants.

Un reportage télévisé de SBS en janvier a suscité l’indignation du public à propos de l’affaire, révélant que Jeong-in aurait été sous-alimenté et abusé pendant plusieurs mois, mais la police n’a pas enquêté de manière approfondie sur les conseils d’un pédiatre et d’autres témoins. Lorsqu’elle a été amenée aux urgences en octobre, la jeune fille mourante avait plusieurs fractures, une fracture du pancréas et d’autres blessures internes si graves que les analystes de l’autopsie ont cru qu’elle avait dû être placée au sol et piétinée.

Jang aurait admis aux procureurs qu’elle avait frappé Jeong-dans l’estomac alors qu’elle refusait de manger, mais a nié avoir utilisé suffisamment de force pour causer sa mort.

L’affaire a touché une corde sensible chez les Sud-Coréens non seulement en raison de sa gravité, mais aussi en raison des préoccupations croissantes concernant la maltraitance des enfants. Les données gouvernementales montrent que plus de 30000 cas de maltraitance d’enfants ont été signalés dans le pays en 2019, dont 42 ayant entraîné la mort. Le nombre de cas d’abus signalés a triplé en seulement cinq ans.

Les cas accusaient un retard d’environ 6% par rapport au rythme de 2019 au début de l’année dernière, mais les responsables gouvernementaux et les défenseurs des enfants ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les abus se déroulaient à huis clos, les écoles et les garderies étant en grande partie fermées en raison de la pandémie de Covid-19.

Le président Moon Jae-in a demandé aux responsables de son administration de s’assurer que le système de protection de l’enfance du pays protégeait les enfants dans les foyers en difficulté après la mort d’un garçon de 9 ans qui avait été enfermé dans une valise, prétendument par sa belle-mère.

