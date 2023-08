Les procureurs signalent la publication de Trump sur les réseaux sociaux pour juger, mettant en garde contre l’intimidation des témoins

Les procureurs américains ont signalé vendredi une publication menaçante sur les réseaux sociaux de Donald Trump dans un dossier déposé tard dans la nuit, affirmant que cela suggérait qu’il pourrait intimider des témoins en divulguant de manière inappropriée des preuves confidentielles reçues du gouvernement.

Sur son site Truth Social, l’ancien président américain a écrit : « SI VOUS ME SUIVEZ, JE VAIS VOUS SUIVRE ! » vendredi après-midi, un jour après avoir plaidé non coupable des accusations d’avoir orchestré un complot criminel pour tenter d’inverser sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Dans le dossier déposé devant le tribunal fédéral de Washington, le bureau de l’avocat spécial Jack Smith a déclaré que le message de Trump soulevait des inquiétudes quant au fait qu’il pourrait révéler publiquement des informations secrètes, telles que les transcriptions du grand jury, obtenues auprès des procureurs.

Dans le cadre du processus connu sous le nom de découverte, les procureurs sont tenus de fournir aux accusés les preuves contre eux afin qu’ils puissent préparer leurs défenses.

Les procureurs demandent une ordonnance de protection

« Cela pourrait avoir un effet dissuasif néfaste sur les témoins ou nuire à la bonne administration de la justice dans cette affaire », ont écrit les procureurs, notant que Trump avait l’habitude d’attaquer des juges, des avocats et des témoins dans d’autres affaires contre lui.

REGARDER | Les défenses potentielles de Trump en cas d’élection : Comment Donald Trump va-t-il se défendre contre les dernières accusations ? Chuck Rosenberg, un ancien avocat américain, décompose les défenses potentielles que l’ancien président Donald Trump pourrait faire face à des accusations liées à l’insurrection du 6 janvier.

Lors de sa mise en accusation jeudi, Trump a juré de ne pas intimider les témoins ni de communiquer avec eux sans la présence d’un avocat.

Le dossier des procureurs a demandé à la juge de district américaine Tanya Chutkan d’émettre une ordonnance de protection interdisant à Trump et à ses avocats de partager tout matériel de découverte avec des personnes non autorisées.

Les ordonnances de protection sont courantes dans les affaires impliquant des documents confidentiels, mais les procureurs ont déclaré qu’il était particulièrement important de restreindre la diffusion publique compte tenu des déclarations de Trump sur les réseaux sociaux.

L’équipe Trump défend son poste

Un porte-parole de Trump a publié une déclaration défendant la publication de l’ancien président sur les réseaux sociaux.

« Le message de vérité cité est la définition du discours politique et était une réponse aux groupes d’intérêts spéciaux Rino, épris de Chine et malhonnêtes et aux super PAC », indique le communiqué.

Trump a également plaidé non coupable dans deux autres affaires pénales. Il fait face à des accusations fédérales à Miami pour avoir prétendument conservé des documents classifiés après avoir quitté ses fonctions et fait obstruction à la justice, et des accusations d’État à Manhattan pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux pour cacher des paiements d’argent silencieux à une star du porno.

Il risque une quatrième inculpation en Géorgie, où les procureurs d’Atlanta ont enquêté sur ses efforts pour annuler les résultats des élections là-bas.

Trump a décrit toutes les enquêtes comme faisant partie d’une chasse aux sorcières politique destinée à contrecarrer sa campagne de 2024.