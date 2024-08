Les procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan ont déclaré lundi qu’ils s’en remettraient au juge concernant la tentative de l’ancien président Donald Trump de retarder sa condamnation sur les accusations de falsification de documents commerciaux jusqu’après les élections.

L’audience de détermination de la peine est prévue pour le 18 septembre, deux jours après que le juge de l’État de New York Juan Merchan devrait se prononcer sur la motion de Trump visant à annuler sa condamnation en mai à la lumière de la décision de la Cour suprême des États-Unis. décision sur l’immunité présidentielle dans un cas différent.

Les procureurs ont déclaré qu’ils « s’en remettraient au tribunal selon le calendrier post-procès approprié qui permettrait de disposer de suffisamment de temps pour statuer sur la requête du défendeur en vertu du CPL § 330.30 tout en prononçant la peine « sans délai déraisonnable », faisant référence à la requête de Trump visant à annuler le verdict.

Ils notent que la demande de Trump porte sur des questions de preuve, et non sur l’immunité de poursuites, et que la Cour suprême n’a pas abordé la question de savoir si les décisions relatives aux preuves qui touchent à l’immunité sont immédiatement susceptibles d’appel.

Ils ont également souligné que les mesures logistiques et de sécurité que le tribunal devrait prendre pour préparer la condamnation de Trump pourraient être bouleversées si, comme Trump l’a suggéré, il demandait une intervention en appel juste après la décision de Merchan le 16 septembre sur la demande d’annulation du verdict.

Les avocats de Trump ont déposé une lettre la semaine dernière, affirmant que le calendrier existant ne leur laisserait pas suffisamment de temps pour poursuivre correctement un appel avant la condamnation si Merchan rejette la requête de Trump en rejet.

« Un seul jour ouvrable est une période de temps déraisonnablement courte », ont déclaré les avocats de Trump, Todd Blanche et Emil Bove. « Il n’y a aucune raison de continuer à se précipiter. »

Trump a été condamné le 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux en lien avec un versement d’argent à la star de films pour adultes Stormy Daniels vers la fin de la campagne présidentielle de 2016. C’était la première fois qu’un ancien président était reconnu coupable d’un crime.

Il devait initialement être condamné le 11 juillet, mais Merchan a reporté cette audience jusqu’en septembre à la demande de Trump. Ses avocats avaient fait valoir qu’ils avaient besoin de temps pour présenter des arguments que la Cour suprême Décision du 1er juillet sur l’immunité présidentielle L’affaire d’ingérence de Trump dans les élections fédérales devrait aboutir à l’annulation de sa condamnation à New York.

L’équipe de Trump soutient que la décision d’immunité signifie que les procureurs de Manhattan n’auraient pas dû être autorisés à présenter des preuves de ses « actes officiels » au procès, notamment le témoignage de l’ancienne collaboratrice de la Maison Blanche Hope Hicks décrivant une conversation qu’elle a eue avec Trump alors qu’il était président. Les procureurs maintiennent que la décision de la Cour suprême n’a eu aucun impact sur les preuves qu’ils ont présentées au procès, qui étaient centrées sur la conduite personnelle de Trump.

Si Merchan accepte un autre report, ce serait une énorme victoire pour Trump, qui à un moment donné était confronté à la perspective quatre procès criminels cette année. Un juge fédéral en Floride a rejeté l’affaire des documents classifiés contre lui en juillet, la décision de la Cour suprême sur l’immunité présidentielle retardé les élections fédérales Le procès pour ingérence électorale dure depuis plusieurs mois et l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie est retardée au moins jusqu’en décembre, car Trump fait appel de la décision d’un juge de ne pas disqualifier le bureau du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, de l’affaire.

