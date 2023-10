Les procureurs se concentrent sur les preuves vidéo lors du procès des officiers de Washington accusés de la mort de Manny Ellis

TACOMA, Washington (AP) — Une vidéo sur téléphone portable de l’arrestation mortelle de Manny Ellis en 2020 montre l’homme noir au sol, les mains en l’air en signe de reddition alors que des policiers lui tenaient le cou et lui tiraient dessus avec un Taser, selon un Un analyste vidéo certifié appelé à témoigner mercredi au procès de trois officiers de Washington accusés de sa mort.

Les procureurs devraient également appeler la sœur et la mère d’Ellis à la barre.

Les agents de Tacoma Matthew Collins et Christopher Burbank, tous deux blancs, sont accusés de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire. L’officier Timothy Rankine, qui est américain d’origine asiatique, est accusé d’homicide involontaire. Tous trois ont plaidé non coupable.

Les preuves vidéo seront essentielles dans l’affaire contre les policiers. Les officiers ont affirmé qu’Ellis, âgé de 33 ans, avait riposté de manière agressive, mais les vidéos montrent qu’il était en position de reddition pendant l’attaque.

Grant Fredericks, propriétaire d’une société d’analyse vidéo médico-légale, a présenté au jury, diapositive par diapositive, l’une des vidéos de téléphone portable tournées par un témoin. Il montre Collins au sol derrière Ellis avec ses mains près du cou d’Ellis et Burbank debout devant tenant un Taser.

Les bras d’Ellis sont en l’air.

« Je peux voir les doigts, les paumes et les pouces. Nous pouvons voir que les deux mains sont paumes tournées vers l’extérieur, les doigts écartés », a déclaré Fredericks. « M. Burbank lève le Taser et le dirige vers M. Ellis, les mains en l’air.

Quelques secondes plus tard, Burbank tire avec le Taser et Collins passe son bras autour du cou d’Ellis.

Lors des déclarations liminaires de mardi, les procureurs ont décrit l’arrestation comme un passage à tabac mortel non provoqué, tandis que les avocats de la défense ont déclaré qu’Ellis était mort parce qu’il était défoncé et qu’il avait un mauvais cœur.

Le procureur général adjoint Kent Liu a déclaré aux jurés que Collins et Burbank avaient frappé Ellis, l’avaient emmené au sol, l’avaient étranglé et lui avaient tiré trois balles dans la poitrine avec un Taser. Liu a déclaré que Rankine avait ensuite fait pression sur le dos d’Ellis alors qu’il était face contre terre sur le trottoir.

« Je ne peux pas respirer, monsieur. Je ne peux pas respirer. Respirez monsieur. Je n’arrive toujours pas à respirer, monsieur. Ce sont les derniers mots connus de Manuel Ellis », a déclaré Liu au jury.

L’avocate Anne Bremner, représentant Rankine, a déclaré qu’Ellis était mort d’un « délire excité » – provoqué par la consommation de drogue et lui donnant une force « surhumaine ».

« Pourquoi ces officiers feraient-ils quelque chose d’extrême s’il ne se battait pas, s’il ne souffrait pas d’un délire excité ? » Bremner a demandé hypothétiquement.

Les critiques ont qualifié le terme de non scientifique, enraciné dans le racisme et de moyen de cacher la culpabilité des policiers dans les décès. En mars, l’Association nationale des médecins légistes a pris position contre ce terme, affirmant qu’il ne devrait pas être répertorié comme une cause de décès.

Le médecin légiste du comté de Pierce a qualifié le décès d’homicide et a déclaré qu’il était dû à un manque d’oxygène pendant la contention physique. Mais Bremner a lu une ligne du rapport d’autopsie du Dr Thomas Clark, qui disait : « la concentration extrêmement élevée de méthamphétamine devrait être considérée comme le facteur principal ».

Martha Bellisle, Associated Press