Les procureurs russes demandent une peine de 9 ans et demi pour la star de la WNBA Brittney Griner

Les procureurs russes ont demandé à un tribunal en dehors de Moscou de condamner la star américaine du basket-ball Brittney Griner à 9 ans et demi de prison alors que les plaidoiries finales de son procès pour possession de cannabis ont été présentées jeudi.

Le procès touche à sa fin près de six mois après l’arrestation de Griner dans un aéroport de Moscou et sa détention ultérieure, une affaire qui a atteint les plus hauts niveaux de la diplomatie américano-russe. Elle risque jusqu’à 10 ans de prison si elle est reconnue coupable

Bien qu’une condamnation semble presque certaine, étant donné que les tribunaux russes acquittent rarement les accusés et que Griner a reconnu avoir des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages, les juges disposent d’une latitude considérable en matière de condamnation.

Les avocats du centre Phoenix Mercury et double médaillée d’or olympique ont poursuivi des stratégies pour renforcer l’affirmation de Griner selon laquelle elle n’avait aucune intention criminelle et que les bidons se sont retrouvés dans ses bagages en raison d’un emballage précipité. Ils ont présenté des témoins de caractère de l’équipe russe pour laquelle elle joue pendant la saison morte de la WNBA et le témoignage écrit d’un médecin qui a déclaré lui avoir prescrit du cannabis pour le traitement de la douleur.

Une avocate de l’équipe de défense de Griner, Maria Blagovolina, a fait valoir que Griner avait apporté les cartouches avec elle en Russie par inadvertance et n’avait utilisé du cannabis que comme médicament et uniquement en Arizona, où la marijuana médicale est légale. Un procureur, Nikolai Vlasenko, a fait valoir que Griner avait délibérément emballé l’huile de cannabis.

On ne sait pas quand le verdict sera annoncé. Si elle n’est pas libérée, l’attention se tournera vers la possibilité d’un échange de prisonniers.

Avant le début de son procès en juillet, le Département d’État l’a désignée comme “détenue à tort”, plaçant son dossier sous la supervision de son envoyé présidentiel spécial pour les affaires d’otages, en fait le négociateur en chef du gouvernement pour les otages.

Puis la semaine dernière, dans un geste extraordinaire, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, l’exhortant à accepter un accord en vertu duquel Griner et Paul Whelan, un Américain emprisonné en Russie pour espionnage, seraient libérés. .

L’appel Lavrov-Blinken a marqué le contact connu au plus haut niveau entre Washington et Moscou depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine il y a plus de cinq mois. La sensibilisation directe sur Griner est en contradiction avec les efforts américains pour isoler le Kremlin.

Les personnes familières avec la proposition disent qu’elle envisage d’échanger Griner et Whelan contre le célèbre marchand d’armes Viktor Bout. Cela souligne la pression publique à laquelle la Maison Blanche a été confrontée pour obtenir la libération de Griner.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes lundi que la Russie avait répondu de « mauvaise foi » à l’offre du gouvernement américain, une contre-offre que les responsables américains ne considèrent pas comme sérieuse. Elle a refusé d’élaborer.

Les responsables russes se sont moqués des déclarations américaines sur l’affaire, affirmant qu’elles montraient un manque de respect pour la loi russe. Ils sont restés impassibles, exhortant Washington à discuter de la question par le biais d’une “diplomatie discrète sans divulgation d’informations spéculatives”.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici