Les procureurs russes demandent de longues peines de prison pour les suspects dans des affaires liées à la guerre en Ukraine

Un tribunal russe de Sibérie a condamné vendredi un homme à 19 ans de prison pour avoir tiré sur un officier enrôlé, tandis que les procureurs de Saint-Pétersbourg ont requis une peine de 28 ans de prison pour une femme accusée dans l’attentat à la bombe contre un café en avril dernier qui a tué un éminent blogueur militaire, selon des informations.

Les deux cas soulignent les tensions dans la société russe, exacerbées par La guerre du président Vladimir Poutine en Ukrainecertains de ses opposants se tournant vers des actes de violence.

Dans la ville sibérienne d’Irkoutsk, Ruslan Zinin, chauffeur de camion forestier de 26 ans, a été condamné vendredi à 19 ans de prison pour avoir ouvert le feu en septembre 2022 sur le bureau d’enrôlement militaire d’Oust-Ilimsk, une ville située à 1 000 kilomètres (620 miles) au nord d’Irkoutsk. , a rapporté l’agence de presse officielle Tass.

La fusillade est survenue quelques jours après que Poutine a ordonné une mobilisation militaire partielle pour renforcer ses forces combattant en Ukraine, déclenchant de rares manifestations à travers la Russie qui ont été réprimées, parfois brutalement.

Des hommes sans expérience militaire ou bénéficiant d’exemptions préalables au service ont été convoqués et enrôlés. La police a rassemblé des hommes dans les rues de Moscou et d’autres villes, ou a effectué des descentes dans des foyers et des entrepôts pour trouver des hommes en âge de combattre.

Zinin serait entré dans le bureau d’enrôlement en disant que “Personne n’ira se battre” et a ouvert le feu, blessant grièvement un officier. La chaîne de messagerie indépendante Telegram, Solidarity Zone, a déclaré qu’il souhaitait empêcher que son jeune frère ne soit enrôlé.

À Saint-Pétersbourg, Tass a déclaré que les procureurs avaient demandé vendredi une peine de 28 ans de prison contre Darya Trepova, 26 ans, pour l’attentat à la bombe dans un café qui a tué Vladlen Tatarsky, un blogueur militaire pro-guerre qui faisait régulièrement des reportages depuis les lignes de front en Ukraine.

Trepova a été arrêtée après avoir été vue dans une vidéo présentant à Tatarsky un buste de lui-même, quelques instants avant l’explosion dans un café au bord de la rivière où il menait une discussion. L’explosion l’a tué et en a blessé 50 autres.

Elle a ensuite affirmé devant le tribunal qu’elle ne savait pas que le buste contenait une bombe, selon des informations parues dans les médias russes, et a déclaré qu’elle agissait sur les instructions de deux hommes qui lui avaient dit qu’il y avait un dispositif d’écoute et de suivi à l’intérieur.

Les autorités russes ont accusé les services de renseignement ukrainiens d’avoir orchestré l’attentat. Kiev n’a pas répondu directement à l’accusation, mais un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrit l’attentat comme faisant partie des troubles internes de la Russie.

Le Service fédéral de sécurité russe, le FSB, a accusé un citoyen ukrainien identifié comme Yuriy Denysov d’avoir fourni des explosifs à Trepova par l’intermédiaire d’un service de messagerie, agissant sur ordre des services de sécurité ukrainiens.

Tatarsky était le pseudonyme de Maxim Fomin, qui comptait des centaines de milliers de followers sur sa chaîne d’application de messagerie Telegram. Il avait rejoint les séparatistes dans l’est de l’Ukraine après qu’une insurrection soutenue par Moscou y ait éclaté en 2014 et a combattu en première ligne pendant des années avant de se tourner vers les blogs.

Les blogueurs militaires ont joué un rôle de plus en plus important en Russie dans le contexte des combats en Ukraine, soutenant le Kremlin mais critiquant souvent les dirigeants militaires russes pour leurs défauts perçus. Contrairement aux médias indépendants ou aux personnalités de l’opposition, ils n’ont pas été sanctionnés pour ces critiques.

Jeudi, un autre tribunal de Saint-Pétersbourg a condamné un infirmier, Maxim Asriyan, à huit ans de prison pour terrorisme et trahison pour avoir comploté pour incendier un bureau d’enrôlement de l’armée en 2022, a annoncé la chaîne russe SotaVision Telegram.

L’accusation avait initialement demandé au tribunal de condamner Asriyan à 14 ans de prison, bien qu’il n’ait pas commis l’attaque, a rapporté la chaîne.