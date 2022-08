Les procureurs russes demandent 9,5 ans de prison dans le cadre du procès de Brittney Griner.

Les procureurs russes demandent maintenant 9 ans et demi de prison dans le cadre du procès de Brittney Griner pour possession de cannabis.

Brittney Griner a été détenue en Russie pratiquement pendant toute l’année 2022. La nouvelle de son arrestation n’est même pas apparue avant la mi-mars et depuis lors, sa famille se bat sans arrêt. Le mois dernier, Griner a écrit une lettre ouverte au président Biden demandant de l’aide pour retrouver sa liberté. Biden a confirmé qu’il avait reçu sa lettre et les lettres de tous les autres et qu’il travaillait sur la situation. Il semblerait que Biden travaille sur un échange de prisonniers avec la Russie, ce qui est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que la Russie demande la libération d’une personne connue sous le nom de « Marchand de la mort » qui est détenue par les États-Unis.

Les procureurs russes ont officiellement demandé à Brittney Griner de purger 9,5 ans de prison pour possession de drogue pour laquelle elle a récemment plaidé coupable. Juste pour que nous soyons clairs, Griner aurait eu des cartouches Vape dans son sac à l’aéroport, une très petite infraction, mais la Russie est dure avec la drogue, et il est clair que cela est calculé au nom de la Russie. Tôt dans la journée, Griner s’est adressé au tribunal et a même mentionné le côté politique de la situation selon ESPN.

“n’a jamais voulu enfreindre une loi” “Je sais que tout le monde parle de ‘pion politique’ et de ‘politique’, mais j’espère que c’est loin de cette salle d’audience”, a déclaré Griner.

Griner s’est également excusée d’avoir embarrassé ses coéquipières russes de Tekaterinbourg pour qui elle joue hors saison. Elle s’est également excusée auprès de sa femme, de sa famille et de la WNBA. Espérons que l’échange de prisonniers ait lieu et que BG puisse rentrer chez lui le plus tôt possible.