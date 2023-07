Les procureurs russes demandent 20 ans de prison pour le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny

Les procureurs russes ont demandé à un tribunal de condamner le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny à 20 ans de prison pour extrémisme, a déclaré jeudi son allié Ivan Zhdanov.

Selon Zhdanov, le procès contre Navalny, qui s’est déroulé à huis clos dans la prison où l’homme politique purge une autre longue peine, devrait se conclure par un verdict le 4 août. Si le tribunal déclare Navalny coupable, ce sera sa cinquième condamnation pénale, qui ont toutes été largement considérées comme une stratégie délibérée du Kremlin pour faire taire son ardent adversaire.

Dans sa déclaration finale publiée jeudi par son équipe, Navalny a critiqué les autorités russes comme étant régies par « le marchandage, le pouvoir, la corruption, la tromperie, la trahison… et non la loi ». Navalny a déclaré: « Quiconque en Russie sait qu’une personne qui demande justice devant un tribunal est complètement vulnérable. Le cas de cette personne est sans espoir. »

Navalny, 47 ans, est l’ennemi le plus féroce du président Vladimir Poutine qui a dénoncé la corruption officielle et organisé de grandes manifestations anti-Kremlin. Il a été arrêté en janvier 2021 à son retour à Moscou après avoir récupéré en Allemagne d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il imputait au Kremlin.

Les autorités l’ont condamné à 2 ans et demi de prison pour violation de la libération conditionnelle, puis à neuf ans supplémentaires pour fraude et outrage au tribunal.

L’homme politique purge actuellement sa peine dans une prison à sécurité maximale à l’est de Moscou. Il a passé des mois dans une minuscule cellule pour une personne, également appelée « cellule de punition », pour de prétendues violations disciplinaires telles qu’un manquement présumé à boutonner correctement ses vêtements de prison, à se présenter correctement à un gardien ou à se laver le visage à une heure précise.

Les alliés de Navalny ont accusé les autorités pénitentiaires de ne pas lui avoir fourni une assistance médicale appropriée et ont exprimé leur inquiétude quant à sa santé.

Les nouvelles accusations concernent les activités de la fondation anti-corruption de Navalny et les déclarations de ses principaux associés. Ses alliés ont déclaré que les accusations criminalisaient rétroactivement toutes les activités de la fondation depuis sa création en 2011.

Navalny a rejeté toutes les accusations portées contre lui comme étant politiquement motivées et a accusé le Kremlin de chercher à le maintenir derrière les barreaux à vie.

L’un de ses associés – Daniel Kholodny – a été transféré d’une autre prison pour être jugé à ses côtés. Le parquet a demandé la condamnation de Kholodny à 10 ans de prison.

Le procès contre les deux a commencé il y a un mois et s’est déroulé rapidement selon les normes russes, où les gens passent souvent des mois, voire des années, à attendre leur verdict. Il a été exceptionnellement protégé de l’attention du public et les avocats de Navalny n’ont fait aucun commentaire sur la procédure.

Navalny, dans ses publications sardoniques sur les réseaux sociaux, a parfois offert un aperçu de ce qui se passait avec son cas. Dans l’un de ces messages, l’homme politique a révélé qu’une chanson d’un rappeur russe populaire le louant était répertoriée comme preuve dans les dossiers de l’affaire et a affirmé qu’il avait fait rire le juge et les huissiers de justice alors que la chanson était lue lors d’une audience au tribunal. Dans un autre, il a déclaré que les dossiers de l’affaire le liaient au magnat américain Warren Buffet.

Un autre aperçu du procès est venu de trois autres éminents dissidents emprisonnés : Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin et Alexei Gorinov – ils ont tous révélé ces dernières semaines qu’ils avaient témoigné au procès en faveur de Navalny.

Dans des déclarations sur les réseaux sociaux derrière les barreaux, les trois ont décrit Navalny comme étant de bonne humeur et joyeux. Kara-Murza a déclaré que le procès était « kafkaïen ». Gorinov a déclaré avoir échangé des blagues avec Navalny sur le traitement similaire auquel ils sont tous deux confrontés en prison. Yashin a rappelé comment Navalny lui-même lui posait des questions lors du témoignage de Yashin à l’audience, contestant les accusations portées contre lui.

Dans sa déclaration finale, Navalny a une fois de plus qualifié le procès contre lui d’injuste et a évoqué la récente rébellion armée de courte durée des combattants de la société militaire privée russe Wagner, après laquelle leur chef et le chef de la mutinerie, Yevgeny Prigozhin, est sorti libre, même si un certain nombre de soldats russes ont été tués par ses troupes.

« Ceux qui ont été déclarés traîtres à leur patrie et traîtres, le matin ont tué plusieurs officiers de l’armée russe sous le regard étonné de toute la Russie, et au déjeuner ont convenu de quelque chose avec quelqu’un et sont rentrés chez eux », a déclaré Navalny.

« Ainsi, la loi et la justice en Russie ont été remises à leur place. Et cette place n’est pas prestigieuse. On ne peut certainement pas les trouver au tribunal », a déclaré l’homme politique.